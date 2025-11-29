Список составляли на основе отзывов людей.

Android-планшеты часто выглядят как недорогая альтернатива iPad, но многие сталкиваются с разочарованием после покупки казалось бы, качественного гаджета

Издание Slashgear собрало 5 планшетов на Android, которые не стоит покупать. Список сделан на основе пользовательских отзывов на Amazon и Reddit.

DigiLand 2025

На бумаге устройство выглядит интересно: FHD-экран, чип Helio G99, 16 ГБ ОЗУ, 256 ГБ памяти, и всё это за $142. Но дальше начинаются сюрпризы: на официальном сайте указана поддержка Wi-Fi 6, но на самом деле её нет.

Один пользователь копнул глубже и выяснил, что это, похоже, просто переименованный Onn 10011027, проданный под другим брендом. Из странного, при наличии фронталки и Android 14 в системе нет разблокировки по лицу.

Samsung Galaxy Tab A8

От такого гиганта как Samsung ожидаешь чего-то большего. Модель за $238 сама по себе неплохая, просто слишком слабая для Samsung.

Базовая конфигурация с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ памяти, чего не хватает абсолютно ни для чего. Экран приятный, но это LCD, а не OLED, и под солнцем яркости не хватает.

Lenovo Tab M8 (2023)

Эта модель честно показывает всё слабое сразу: чип Helio A22, 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ памяти, HD-экран. И пользователи говорят, что на этом планшете медленно открывается даже YouTube, а про игры лучше забыть.

TCL NxTpaper 11

TCL попыталась смешать читалку и планшет. Матовый экран с защитой для глаз действительно комфортный для чтения. Но этот же экран абсолютно не подходит для просмотра, к примеру, видео.

В TCL NxTpaper 11 стоит Helio P60T, 6 ГБ ОЗУ, что вроде нормально, но в итоге планшет загружается почти полминуты, а запуск приложений всё равно подлагивает. Батарея 8000 мАч хороша, но заряжается 3,5-4 часа.

Lenovo Tab P11 Plus (2021)

По характеристикам планшет выглядит уверенно: Helio G90T, 4/128 ГБ, 2K-экран. Но пользователи жалуются на базовые вещи, вроде подвисания при серфинге.

Но Самое проблемное место - обновления. У кого-то Android 12 так и не ставится, у других планшет уходит в циклическую ошибку или блокируется.

Ранее мы рассказывали про ошибки при зарядке планшета, которые убивают батарею устройства. Некоторые повседневные привычки могут испортить аккумулятор.

