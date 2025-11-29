Валерия также отметила, что благодарна за новый опыт.

Бывшая участница 14 сезона романтического шоу "Холостяк", профессиональная всадница и мастер спорта по выездке Валерия Жуковская рассказала об изменениях после участия в проекте.

Напомним, что в 7 выпуске Тарас Цымбалюк неожиданно принял решение попрощаться с девушкой. Валерия уже публично отреагировала на его слова, а затем призналась, какие личные трансформации почувствовала после шоу.

"Иногда жизненные маршруты приводят нас туда, где происходит незаметная на первый взгляд, но грандиозная внутренняя перезагрузка. Проект, в котором я имела честь быть, стал именно таким пространством - местом глубинных трансформаций, где реальность будто расслаивает тебя на сущности, обнажая правду, которую ты должен нести миру. Это был путь не только роста, но и внутреннего просветления, тонкого проявления себя как человека, когда в каждой ситуации зеркально отражается то, что ты несешь другим. И сейчас, проживая завершение этого этапа, я чувствую не финал, а рождение нового цикла - новой жизни, снова вплетенной в украинскую землю. Начало новой жизни снова в Украине, и я бесконечно счастлива от этого", - отметила Жуковская в своем Instagram.

Она также подчеркнула, что не держит обид и благодарна за опыт Тарасу и создателям шоу.

"Моя благодарность - глубинная! Команде, которая создает невозможное. Людям, которые прикасаются к твоей душе своим профессионализмом, человечностью и светом. Я держу вас в сердце. И обожаю каждого, кто стал частью этого пути", - написала Валерия.

Напомним, ранее экс-участница "Холостяка" заявила, что у Цымбалюка уже есть избранница.

