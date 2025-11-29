Решение подобных задач не только развивает когнитивную гибкость, но и улучшает пространственное мышление и внимание к деталям.

Сегодняшняя головоломка со спичками, вероятно, для многих будет непростой. Но не расстраивайтесь: если вы сосредоточитесь и будете достаточно внимательны, то правильный ответ непременно найдется.

Решение подобных задач не только развивает когнитивную гибкость, но и улучшает пространственное мышление, внимание к деталям. Если головоломка вас увлечет, перешлите ее друзьям, чтобы и они потренировали мозг и убедились в своих возможностях.

На картинке осел, составленный из пяти спичек, стоит на ногах, повернувшись головой вправо. Однако если переложить всего одну спичку - осел перевернется.

Видео дня

Подумайте, как это сделать. Задание облегчает то, что в нем не так уж и много спичек: начинайте каждую из них перекладывать - и найдете то, что ищете. Удачи!

У вас получилось найти правильный ответ? Вы молодец, если справились. Если нет - можно попробовать свои силы еще раз. А если хотите узнать развязку уже, то вот она: крайнюю левую спичку надо положить внизу. Как именно - смотрите на иллюстрации ниже:

Другие головоломки от УНИАН

Ранее мы предлагали решить головоломку, в которой надо добавить 2 спички, чтобы равенство 3-0=5 стало правильным.

В другой головоломке среди многих букв найти слово "хурма" за 12 секунд. Искать можно по горизонтали, вертикали или по диагонали.

Вас также могут заинтересовать новости: