По словам президента, ход боевых действий продемонстрировал, что именно должно стать обновленными приоритетами.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Украины Денису Шмыгалю подготовить новый план обороны страны с учетом хода боевых действий и обновленных приоритетов. Об этом глава государства сообщил в Telegram по результатам доклада министра.

"Несколько ключевых элементов. Уже время менять базовые документы по обороне Украины, в частности план обороны нашего государства", - отметил он.

По словам президента, ход боевых действий продемонстрировал, что именно должно стать обновленными приоритетами.

Видео дня

"Договорились, что Денис подготовит детальные предложения для изменений и представит Кабинету министров Украины на утверждение", - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что правительство и Министерство обороны Украины полностью обеспечивают необходимое финансирование на закупку в частности дронов для боевых бригад, и вчера профинансировали очередной ежемесячный транш субвенции для боевых бригад в сумме 4,3 млрд грн.

"Также для финансирования "Линии дронов" были дополнительно направлены 8 млрд грн", - добавил глава государства.

Политика Украины - последние новости

Как сообщал УНИАН, главой украинской делегации, которая отправилась в США, назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов тоже входит в состав делегации, а значит, может участвовать в тех или иных переговорах. Также утверждены новые тайные директивы для украинской делегации.

В то же время Politico писало, что США хотят заключить мирное соглашение до предоставления гарантий безопасности Украине. По информации источников издания, такое условие было подчеркнуто в американских предложениях Киеву в течение прошлой недели.

Однако представитель Государственного департамента Томми Пиготт отметил, что гарантии безопасности должны быть частью любого мирного соглашения. А в Белом доме заверили, что любой окончательный мирный план будет иметь гарантии безопасности для Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: