Такой уход поможет зрелой коже выглядеть свежей.

Здоровый ночной сон называют отдыхом красоты не случайно: если соблюдать несколько важных правил ухода, утром кожа действительно может выглядеть более сияющей и отдохнувшей. С возрастом вечерний уход становится особенно значимым, поскольку кожа естественным образом тускнеет и теряет плотность. Сертифицированный дерматолог Бо ДиЧикко назвал 7 ночных привычек, которые помогут зрелой коже выглядеть свежей к утру, пишет Parade.

Доктор поделился накопленным опытом и дал советы о том, какие вечерние привычки помогают зрелой коже выглядеть ярче. Он выделил семь шагов вечернего ухода, которые могут быть особенно полезны женщинам старше 50 лет.

Выбирайте мягкое очищающее средство. ДиЧикко рекомендовал использовать деликатные формулы. Он упомянул, что увлажняющие мягкие очищающие продукты хорошо подходят для вечернего умывания.

Видео дня

Отдавайте предпочтение химическому отшелушиванию. Вместо грубого физического скраба он посоветовал применять продукты с AHA- или BHA-кислотами: легкие сыворотки, пилинги или очищающие средства.

Не забывайте об увлажнении. Эксперт отметил, что увлажнение является одним из ключевых этапов, влияющих на состояние кожи утром. Он подчеркнул, что насыщенный увлажняющий крем помогает просыпаться с более упругой и напитанной кожей.

Регулярно используйте ретиноиды. Доктор ДиЧикко советовал подобрать продукт с ретинолом или ретиноидами, который подходит конкретному типу кожи. Он пояснил, что такие средства поддерживают обновление клеток, улучшают тон и уменьшают пигментацию. При этом он подчеркнул, что главное - регулярность, независимо от того, используется средство ежедневно или несколько раз в неделю.

Реклама

Готовьтесь к нанесению солнцезащитного крема. Доктор напомнил, что SPF - один из самых сильных факторов сохранения молодости. Он подчеркнул, что полезно заранее подготовить солнцезащитный крем, чтобы утром не забыть его нанести.

Добавьте витамин С. Эксперт отметил, что антиоксидантные сыворотки, особенно с витамином С, дают дополнительную защиту, уменьшая вред от солнечного воздействия и помогая коже выглядеть ровнее и ярче.

Поддерживайте кожный барьер. Доктор ДиЧикко призвал внимательно отслеживать реакцию кожи. Если появляется раздражение, он посоветовал временно отказаться от ретиноидов и кислот, дать коже восстановиться, а затем постепенно возвращаться к активным средствам. Он подчеркнул, что чрезмерное раздражение кожи сводит на нет усилия: задача - уменьшить воспаление, а не вызывать его.

Если кожа хорошо реагирует на ночные средства, дерматолог рекомендовал планировать долгосрочный уход, который позволит сохранять сияние ежедневно. И начать можно с выполнения описанных выше шагов.

Напомним, ранее УНИАН писал, какой цвет волос "минусует" годы без процедур.

Вас также могут заинтересовать новости: