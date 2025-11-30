В последний день осени украинцы имеют как официальный, так и народный праздник.

30 ноября - это не только последний день осени, а также очень интересная и насыщенная дата. О сегодняшнем торжестве стоит знать украинцам, чтобы наши культурные обычаи не были забыты. Православным не менее важно помнить, какой сегодня церковный праздник. Несколько поводов отпраздновать есть и в мире.

Видео дня

Какой сегодня праздник в Украине

Рожденных в сегодняшнюю дату прославленных украинцев есть немало, и самые известные среди них это художник Вильгельм Котарбинский, историк и писательница Раиса Иванченко, эстрадный певец Назарий Яремчук и боксер Тарас Шелестюк.

Официальный праздник сегодня в Украине - День радиотехнических войск ВСУ. Эти воины занимаются разведкой воздушного пространства и обнаружением вражеских угроз, после чего передают информацию другим подразделениям. Именно они первыми "видят" Кинжалы и "Шахеды", чем спасают тысячи жизней.

Какой сегодня праздник церковный

Ранее по старому стилю в эту дату вспоминали учителя Божьего Писания Григория Чудотворца. Однако украинские православные перешли на новый церковный календарь, где праздник 30 ноября посвящается одному из апостолов. ВДень Андрея Первозванного чествуют знаменитого ученика Христа, которого называют покровителем рыбаков и моряков.

Какой сегодня праздник в мире

На планете проводится Международный день защиты информации, посвященный безопасности личных данных и правилам пользования интернетом. Во времена, когда в каждой семье есть компьютер, эту информацию нужно усвоить каждому.

Другие всемирные праздники сегодня это День домашних животных, День Библии, День юбки и День согласия.

А еще 30 ноября появилось на свет несколько знаменитостей, которых знают по всему миру: архитектор Андреа Палладио, писатели Марк Твен и Джонатан Свифт, историк Теодор Моммзен, британский политик Уинстон Черчилль, кинорежиссер Ридли Скотт и актер Бен Стиллер.

Какой сегодня праздник в народных традициях

Наши предки в эту дату слушали воду, поэтому многие приметы связаны с водоемами:

в реке бурлит вода - к сильным заморозкам;

если колодец шумит, будет вьюга;

озера покрылись льдом - уже наступила зимняя погода;

если появилась радуга, то декабрь ожидается теплым.

В Украине Андреев день отмечался с большим размахом и был одним из любимых праздников молодежи. Его также называли Андрей Калита. Молодые люди собирались на посиделки, сплетничали и гадали на судьбу.

Есть интересный обычай этого торжества. Девушки пекли калиты - круглые коржи - которые подвешивали за нитку к потолку. Затем юноша должен подпрыгнуть и откусить печенье. Если получилось, то в следующем году парень женится.

Что нельзя делать сегодня

Запреты 30 ноября не отличаются от других важных церковных дат: не стоит тяжело работать, пить спиртное, обижать людей и животных, убираться в доме. Также праздник сегодня не рекомендуется для рукоделия - работа "запутается".

Вас также могут заинтересовать новости: