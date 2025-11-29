Шеф-повар была в браке два года.

Известная украинская шеф-повар и судья шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская показала своего экс-супруга и рассказала, в каких они сейчас отношениях.

Не секрет, что женщина была замужем за Иваном Кобцем. В 2016 году у них родилась общая дочь Вера, однако спустя два года супружеской жизни пара развелась. У бывших было напряженное общение после расставания, и сегодня, 29 ноября, Ольга опубликовала в своем Instagram совместное фото Ивана и их дочери.

"Ночь опять не для сна. Грохотало, а я просто думала, как хорошо, что Вера у папы. Как хорошо, что у Веры есть папа", - подписала кадры Мартыновская.

Судья "МастерШеф" также призналась, что им удалось наладить нормальное общение с бывшим.

"Мы наладили отношения, и у нее есть две семьи, две сильные любви. У Веры Ивановны наконец свидание с Иваном. Проблемы и отношения взрослых - это их проблемы, детям - безусловная любовь в забота навсегда", - подчеркнула Ольга.

