Оба масла являются источником полезных для сердца мононенасыщенных жиров.

На протяжении многих лет оливковое масло было одним из главных ингредиентов средиземноморской диеты, которая полезна для сердца, вместе с нежирными белками, фруктами, овощами, орехами и цельнозерновыми продуктами. Более того, оливковое масло считают настолько полезным для здоровья, что некоторые люди употребляют его отдельно, не добавляя в блюда. Однако в последние годы на рынок выходит масло авокадо, поэтому издание Prevention рассказало, какое из них полезнее.

Оливковое масло против масла авокадо: питательные свойства

"Оба масла являются источником полезных для сердца мононенасыщенных жиров, или MUFA", - заверила зарегистрированный диетолог Лорен Манакер.

По ее словам, потребление таких жиров связано с улучшением здоровья сердечно-сосудистой системы, уменьшением воспаления и улучшением уровня холестерина.

В то же время диетолог функциональной медицины в Нью-Йорке Элана Боднер добавляет, что оба масла также богаты антиоксидантами, такими как полифенолы, лютеин, бета-каротин, витамины Е и К.

"Эти питательные вещества важны для здоровья глаз и кожи, иммунной функции и свертываемости крови, а также имеют другие полезные для здоровья свойства", - отмечают в материале.

Разница между оливковым маслом и маслом авокадо

По словам экспертов, эти два масла имеют несколько отличий.

"Оливковое масло, особенно оливковое масло экстракласса, содержит полифенолы - мощные антиоксиданты с противовоспалительными свойствами, которые имеют широкий спектр полезных для здоровья свойств, от защиты сердечно-сосудистой системы до оптимизации микробиома кишечника и улучшения когнитивных функций", - подчеркнула диетолог-онколог Натали Ледесма.

Также исследования даже связывают употребление оливкового масла со снижением риска развития деменции.

В то же время масло авокадо содержит немного больше полиненасыщенных жиров и лучше способствует усвоению жирорастворимых витаминов, уверяет Боднер.

Однако главное различие между этими двумя маслами может заключаться в том, что мы знаем гораздо больше об оливковом масле, ведь в течение последних десятилетий были проведены тысячи исследований этого продукта, тогда как исследования по маслу авокадо являются более поздними.

"На сегодняшний день использование масла авокадо в научной литературе ограничено, хотя и является многообещающим", - отметила Лесдесма.

На каком масле лучше жарить пищу?

Диетологи говорят, что предпочитают оливковое масло для приготовления пищи на слабом огне, обжаривания и поливки готовых блюд, таких как макароны и овощи.

"Я предпочитаю масло авокадо для жарки, обжаривания или гриля курицы и стейков, а также для использования в выпечке", - добавила Боднер.

Если говорить о вкусе, то оба масла вкусные, однако по-разному. Оливковое масло имеет более выразительный, фруктовый или перечный вкус, тогда как масло авокадо более мягкое и нейтральное, с легким маслянистым привкусом, что часто является преимуществом, подчеркивает диетолог.

