Под ударом – дома людей, сообщают в областной администрации.

С вечера субботы, 29 ноября, российские оккупационные войска терроризировали дронами Киевскую область. В результате атаки есть разрушения.

Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации (ОВА) Николай Калашник в Телеграм-канале. По его словам, под ударом оккупантов – дома людей.

"К сожалению, в Вышгороде в результате атаки происходит пожар многоэтажки. На месте работают спасатели, полицейские и медики", – говорится в заявлении главы ОВА.

Кроме того, разрушен частный дом. Также произошел пожар на территории предприятия, информирует Калашник.

Более подробную информацию в КОВА обещают предоставить позже.

Ночью и утром 29 ноября российские террористы в очередной раз атаковали Киев и область.

В столице в результате вражеской атаки погибли два человека, много пострадавших. Пожары фиксировались в нескольких районах Киева: Голосеевском, Соломенском и Дарницком.

В области же было повреждено несколько многоэтажек в Броварском районе. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне применили около 36 ракет и почти 600 дронов. Целями оккупантов были объекты энергетики и гражданская инфраструктура.

