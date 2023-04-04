Отныне в альянс входит уже 31 страна.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Финляндия уже является членом Организации Североатлантического договора (НАТО).

"Финляндия уже в НАТО! Поздравляю!", - отметил он в Twitter.

Моравецкий подчеркнул, что отныне в альянс входит 31 страна.

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"Сильные партнеры являются гарантией безопасности для Польши, нашего региона и всего мира", - подчеркнул премьер Польши.

Официальное заявление от Альянса планируется чуть позже.

Вступление Финляндии в НАТО - подробности

В мае 2022 года по ускоренной процедуре, без выполнения плана действий по членству, в Североатлантический альянс подали заявки на вступление Финляндия и Швеция.

В конце июня лидеры стран НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к Альянсу. Затем начался процесс ратификации соответствующего протокола парламентами стран-членов НАТО.

Все 30 стран-членов Альянса ратифицировали протокол о присоединении Финляндии в НАТО.

Сегодня, 4 апреля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге перед началом двухдневного заседания министров иностранных дел стран-членов Альянса в Брюсселе подтвердил, что сегодня Финляндия станет 31 страной-членом НАТО.

Он заявил, что на Финляндию сразу будут распространяться гарантии безопасности Альянса "один за всех и все за одного".

Стоотенберг напомнил, что в этот день в 1949 году был подписан Вашингтонский договор о создании НАТО. Генсек отметил, что трудно представить лучший способ празднования годовщины альянса, чем полноценное приобретение Финляндией членства в организации.