Исследование доказало, что черный тмин может снижать давление и холестерин в крови.

Новое клиническое исследование, проведенное в Японии, показало, что ежедневное употребление семян черного тмина снижает уровень нездоровых жиров в крови, связанных с риском сердечных заболеваний, пишет earth.com.

В рамках исследования, опубликованном в журнале Food Science & Nutrition, небольшая группа взрослых с избыточным весом добавляла молотые семена чёрного тмина в свой рацион в течение восьми недель. Их анализы крови сместились в сторону более здорового режима, с меньшим количеством вредных жиров и большим содержанием защитного холестерина, по сравнению с людьми, которые не употребляли семена.

Работу возглавила доцент Осакского столичного университета в Японии (OMU) Акико Кодзима-Юаса. Исследователи должны были понять, как повседневные продукты могут влиять на метаболизм жиров и долгосрочное метаболическое здоровье.

42 взрослых с избыточным весом или ожирением и повышенным уровнем холестерина были случайным образом разделены на начальную группу и группу сравнения, которые лечились в одной клинике.

Группа, которая принимала семена, ежедневно потребляла 5 граммов мелко измельченного черного тмина (это примерно одна полная столовая ложка). Они смешивали его с блюдами во время одного приема пищи. Тогда как остальные придерживались своего обычного рациона.

Через восемь недель в группе, которая потребляла семена, наблюдался более низкий уровень общего холестерина, ЛПНП и триглицеридов, а также несколько более высокий уровень ЛПВП, чем в контрольной группе. Показатели аппетита не снизились, что свидетельствует о том, что изменения произошли не только из-за уменьшения потребления пищи.

"Это исследование убедительно свидетельствует о том, что семена черного тмина полезно как функциональный продукт питания для профилактики ожирения и заболеваний, связанных с образом жизни. Было очень приятно видеть, как черный тмин всесторонне демонстрирует фактический, видимый эффект снижения уровня липидов в крови в ходе испытаний на людях", - сказал Кодзима-Юаса.

Что такое черный тмин

Черный тмин получают из семян цветущего растения Nigella sativa. Обычно им посыпают хлеб или используют в насыщенных карри.

Традиционные медицинские системы в некоторых частях Азии, Ближнего Востока и Северной Африки издавна лечат этими семенами желудочные расстройства, воспаления и рекомендуют их для общего подъема жизненных сил.

Семена тмина и жировые клетки

Чтобы подробнее изучить, как действует специя, команда Кодзима-Юасы обратилась к клеткам-предшественникам жира мышей под названием 3T3 L1 и отследила адипогенез - процесс, с помощью которого эти клетки-начинающие превращаются в зрелые клетки, сохраняющие жир.

Когда клетки обработали экстрактом черного тмина определенных концентраций, они накапливали гораздо меньше капелек жира, чем необработанные клетки, особенно при более высокой дозе.

Внутри этих клеток исследователи измерили глицерол-3-фосфатдегидрогеназу (GPDH) - фермент, который помогает образовывать накопленный жир из меньших строительных блоков. Активность этого фермента снизилась после воздействия экстракта, что соответствует уменьшению накопления жира внутри клеток.

Борьба с жиром и его профилактика

Команда также исследовала ключевые белки, которые включают или выключают определенные гены внутри клетки. Уровни трех важных регуляторов образования жировых клеток, известных как CEBP бета, CEBP альфа и PPAR гамма, снизились после лечения экстрактом черного тмина.

В совокупности, клеточные эксперименты показывают, что черный тмин не только изменяет жир в крови. Он также, кажется, замедляет те же шаги, которые превращают клетки-предшественники в большие, хорошо обеспеченные жировыми клетками.

Ограничения исследования

Новое испытание было коротким и относительно небольшим, в нем участвовали несколько десятков взрослых в одном центре, а не сотни людей в разных странах. Все участники уже имели лишний вес и повышенный уровень холестерина, поэтому результаты могут не касаться людей с нормальным весом или нормальным уровнем жиров в крови.

Важно, что люди, принимавшие черный тмин в исследовании, не сообщали о серьезных побочных эффектах, а обычные лабораторные анализы оставались в пределах безопасных значений. Это обнадеживающе для кухонного ингредиента, хотя и не исключает редких реакций или взаимодействия с лекарствами у более широкого населения.

Результаты предыдущих исследований

Ранее исследователи, изучавшие пациентов с диабетом 2 типа, тестировали мягкие желатиновые капсулы с маслом черного тмина и наблюдали значительное снижение уровня ЛПНП и триглицеридов без ущерба для показателей ЛПВП или инсулина у участников исследования. Тогда ученые использовали масло, а не целые семена, однако оно указывало на то же общее направление влияния на жиры в крови.

Позже группа ученых случайным образом объединила 17 исследований, чтобы увидеть более широкую картину относительно черного тмина и липидов крови. Анализ показал, что в среднем добавки, изготовленные из семян, незначительно снижали общий уровень холестерина, ЛПНП и триглицеридов, тогда как влияние на ЛПВП было меньше и более изменчивым.

Будущие направления исследований

Для тех, кто уже принимает лекарства, такие как статины или таблетки от давления, семена черного тмина не должны заменять эти методы лечения.

Лучший подход - относиться к семенам лишь как к одному из необязательных дополнений к здоровому для сердца режиму питания, который включает в себя большое количество овощей, продукты, богатые клетчаткой, регулярную физическую активность и отказ от курения.

Исследователи до сих пор выясняют, какое количество черного тмина идеально, кому он больше всего полезен, и может ли он также облегчить такие проблемы, как инсулинорезистентность, когда клетки организма перестают хорошо реагировать на инсулин, а уровень сахара в крови повышается.

"Мы надеемся провести долгосрочные и более масштабные клинические испытания, чтобы исследовать влияние черного тмина на метаболизм", - сказала Кодзима-Юаса.

Больше о пользе тмина

Напомним, что обычный тмин (Cuminum cyminum) считают универсальной специей. Его добавляют в супы, карри, рагу, добавляют в смеси специй, присыпают хлеб, а иногда добавляют в напитки. Он является источником витаминов и полезных элементов, обладает антиоксидантными свойствами. Подробнее о свойствах тмина читайте в материале.

