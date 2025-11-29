Высокие потери российской армии привели к нехватке снабжения, оружия и боеприпасов.

В последнее время российские солдаты на фронте в районе Лимана все чаще идут в бой без защитных касок и бронежилетов – эта тенденция подчёркивает явное пренебрежение российского командования к жизням своих войск, пишет The Telegraph.

Как рассказал изданию заместитель командира 2-го механизированного батальона 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ Игорь Комок, это сравнительно новая тенденция – в прошлом году подобных случаев практически не было.

"Каски были только в четырёх группах из последних 20", — сказал Комок. "То есть, это не единичные случаи".

Видео дня

Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, пояснил, что все видеоролики, предоставленные 66-й бригадой, были сняты в конце октября и ноябре, добавив, что "довольно частое явление" - видеть солдат без защитного снаряжения.

Он сказал, что нехватка необходимого снаряжения отражает высокие потери российской армии, которые привели к нехватке снабжения, оружия и боеприпасов. По его словам, большинство российских штурмовых войск рассматриваются как "одноразовые", получают низкокачественное снаряжение и подготовку, в то время как командование пытается сэкономить на скудных ресурсах, которые Москва не может полностью обеспечить.

Жмайло также предположил, что эти инциденты могут быть своего рода наказанием за неподчинение командирам:

"В российской армии крайне распространено "наказание" личного состава путём "обнуления", когда командиры намеренно отправляют своих бойцов на смерть с помощью украинских беспилотников".

Он добавил, что российские командиры часто отправляют раненых солдат в бой, даже не вооружив их, поскольку они считаются "расходным материалом".

При этом командир Комок предположил, что российские войска, застигнутые его подразделением, могли совершенно не знать о приближении к украинским войскам из-за хаоса на передовой.

"Скорее всего, российские войска даже не подозревают о приближении к позициям украинских войск", — сказал он. "Российское командование убеждает личный состав, что впереди нет никаких украинских войск, только союзники".

Он также считает, что нехватка техники объясняется не только нехваткой снабжения с российской стороны, но и безрассудством и пренебрежением к жизням своих пехотинцев.

При этом, по словам Жмайло, вероятно, многие российские войска, захваченные 66-й бригадой, были отправлены в поле, чтобы забрать оружие и снаряжение, оставленное вместе с погибшими товарищами:

"Эта техника затем передаётся следующей штурмовой группе, которая идёт в новую мясорубку. А российские штурмовики, погибшие на поле боя, остаются позади. Российское командование просто экономит ресурсы, не снабжая пехоту".

Россия также часто использует безоружных и незащищённых солдат, которые пешком доставляют провизию и боеприпасы в поле, за что их товарищи прозвали "верблюдами". В большинстве случаев "верблюдов" быстро обнаруживают беспилотники и уничтожают.

"Мы вынуждены их уничтожать, потому что если мы этого не сделаем, наши ребята могут погибнуть", — сказал командир Комок.

Ситуация на фронте - последние новости

В DeepState сообщали, что Силы обороны пытаются стабилизировать ситуацию вблизи Гуляйполя Запорожской области и выставить дополнительный защитный рубеж, но российские оккупанты не останавливают постоянного штурма.

Между тем начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил "Хортица" Виктор Трегубов опроверг заявления Путина о якобы успехах РФ в районе Купянска. Он отметил, что в городе остается несколько десятков захватчиков, однако они отрезаны от пополнений и нормального снабжения.

Вас также могут заинтересовать новости: