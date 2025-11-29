Военные пополнили обменный фонд российскими пленными.

Украинские защитники из рядов 37 отдельной бригады морской пехоты зачистили село Ивановка Днепропетровской области и его южные окрестности.

Об этом сообщает проект DeepState. В результате поисково-ударных действий было ликвидировано 53 российских оккупанта. Еще 19 захватчиков попали в плен.

Отмечается, что пленных вражеских военных передали "для пополнения обменного фонда".

"Их накормили и оказали медицинскую помощь", – добавили авторы, отметив, что, в отличие от противника, украинские военные максимально придерживаются норм международного права.

Война в Украине: ситуация на фронте

По информации от Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала суток, 29 ноября, по состоянию на 22:00 на передовой произошло 260 боевых столкновений с противником. Больше всего – на Покровском направлении, где враг совершил 76 штурмовых и наступательных действий.

Заместитель командира 108-го отдельного батальона "Волки Да Винчи" Алексей Махринский рассказал о ситуации в Покровске. По его словам, там идут городские бои, половина Покровска уже под контролем оккупантов.

