Под островом Ванкувер в Тихом океане обнаружен процесс, который шокировал геологов: часть океанической коры медленно разрушается и раскалывается под Североамериканской плитой. Огромный разлом и глубокие трещины, зафиксированные благодаря сейсмическим исследованиям, впервые дают прямые доказательства того, что зоны субдукции могут фактически "умирать" - не внезапно, а по кускам, пишет Daily Galaxy.
Океаническая плита трескается прямо сейчас
Во время экспедиции CASIE21 в 2021 году команда под руководством Брэндона Шака из Университета штата Луизиана исследовала зону субдукции Каскадия - место, где плиты Хуан-де-Фука и Эксплорер погружаются под Северную Америку. Использовав сейсмические волны и 15-километровую сеть подводных датчиков, ученые увидели то, чего раньше не фиксировали: массивный, примерно 75-километровый разлом, буквально разрывающий плиту Эксплорер.
В отдельных секциях одна часть плиты уже опустилась на 5 км, а в некоторых местах сейсмическая активность полностью затихла - признак того, что фрагменты плиты уже отделились и больше не участвуют в субдукции.
Зоны субдукции умирают "поездом, сходящим с рельсов"
Исследование, опубликованное в Science Advances, подтвердило: зоны субдукции не разрушаются одним катастрофическим взрывом. Они "умирают" постепенно - кусок за куском, образуя микроплиты, каждая из которых создает собственную мини-область тектонической активности.
Такое поэтапное разрушение помогает объяснить загадочные фрагменты плит, найденные у побережья Нижней Калифорнии, которые долго считали геологическим феноменом.
Почему это важно и что может измениться
Хотя открытие не повышает немедленного риска землетрясений в регионе, оно может в корне изменить моделирование будущей сейсмической активности. Каскадия - одна из самых опасных зон субдукции мира, способная порождать мегаземлетрясения и цунами. Понимание того, как микроплиты влияют на передачу энергии, поможет точнее прогнозировать потенциальные катастрофы.
В глобальном масштабе процесс разрушения плиты буквально перекраивает земную кору. Когда образуются "плитные окна" - отверстия в литосфере - горячий материал мантии может пробиваться наверх, запуская вулканизм в новых зонах.