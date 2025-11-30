Ученые впервые зафиксировали медленный распад океанической коры: разломы и микроплиты меняют тектоническую карту Тихого океана.

Под островом Ванкувер в Тихом океане обнаружен процесс, который шокировал геологов: часть океанической коры медленно разрушается и раскалывается под Североамериканской плитой. Огромный разлом и глубокие трещины, зафиксированные благодаря сейсмическим исследованиям, впервые дают прямые доказательства того, что зоны субдукции могут фактически "умирать" - не внезапно, а по кускам, пишет Daily Galaxy.

Океаническая плита трескается прямо сейчас

Во время экспедиции CASIE21 в 2021 году команда под руководством Брэндона Шака из Университета штата Луизиана исследовала зону субдукции Каскадия - место, где плиты Хуан-де-Фука и Эксплорер погружаются под Северную Америку. Использовав сейсмические волны и 15-километровую сеть подводных датчиков, ученые увидели то, чего раньше не фиксировали: массивный, примерно 75-километровый разлом, буквально разрывающий плиту Эксплорер.

В отдельных секциях одна часть плиты уже опустилась на 5 км, а в некоторых местах сейсмическая активность полностью затихла - признак того, что фрагменты плиты уже отделились и больше не участвуют в субдукции.

Зоны субдукции умирают "поездом, сходящим с рельсов"

Исследование, опубликованное в Science Advances, подтвердило: зоны субдукции не разрушаются одним катастрофическим взрывом. Они "умирают" постепенно - кусок за куском, образуя микроплиты, каждая из которых создает собственную мини-область тектонической активности.

Такое поэтапное разрушение помогает объяснить загадочные фрагменты плит, найденные у побережья Нижней Калифорнии, которые долго считали геологическим феноменом.

Почему это важно и что может измениться

Хотя открытие не повышает немедленного риска землетрясений в регионе, оно может в корне изменить моделирование будущей сейсмической активности. Каскадия - одна из самых опасных зон субдукции мира, способная порождать мегаземлетрясения и цунами. Понимание того, как микроплиты влияют на передачу энергии, поможет точнее прогнозировать потенциальные катастрофы.

В глобальном масштабе процесс разрушения плиты буквально перекраивает земную кору. Когда образуются "плитные окна" - отверстия в литосфере - горячий материал мантии может пробиваться наверх, запуская вулканизм в новых зонах.

