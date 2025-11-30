Иногда трекер может создать проблемы.

Apple выпустила AirTag ещё в 2021 году, и этот маленький трекер стал, пожалуй, самым удачным дешёвым устройством компании.

За полторы тысячи гривень вы получаете вещь, которую можно положить куда угодно и потом спокойно отследить, если она потеряется. Работает это за счёт огромной сети Find My, где миллионы iPhone по всему миру маячат для AirTag и помогают ему передавать координаты.

Технология хорошая, когда речь идёт о пропавших ключах или забытой сумке в кафе. А вот в некоторых ситуациях AirTag либо бесполезен, либо может создать куда больше проблем, чем пользы. Издание Slashgear как раз собрало несколько мест, в которых AirTag лучше не использовать.

Люди

Устройство специально защищено от сталкинга, любой человек, у которого в кармане есть смартфон, даже необязательно iPhone, получит предупреждение, что за ним едет чужой AirTag. При этом сам трекер ещё и начинает пищать.

А если вам нужно отслеживать местоположение семьи или близких, то для этого есть обычный шеринг геолокации через Find My. Это работает куда проще и не вызывает неудобных ситуаций.

Машины

Положить AirTag в машину любят очень многие, просто чтобы потом найти её на парковке. И для этого он годится.

Но вот как средство защиты от угона он проваливается. Из-за тех же антисталкинговых функций вор довольно быстро увидит уведомление, услышит звук, найдёт AirTag и выбросит его.

Есть ещё одна проблема: AirTag не передаёт координаты сам. Он светится только рядом с iPhone, и если машина едет по безлюдному месту, где рядом нет людей с айфонами, то он просто не сможет передать координаты.

Собаки

Владельцам собак AirTag кажется идеальным решением. Под них даже продают специальные ошейники. Но стоит псу убежать в, опять же, безлюдное место, он просто исчезнет без следа. Даже в городе собака может избегать людей, а значит избегать устройств, через которые AirTag должен передавать сигнал.

Посылки

Да, хочется знать, куда делась посылка, и AirTag здесь действительно помогает, но есть нюанс: вор или недобросовестный работник почты увидит уведомление на телефоне, услышит писк и поймёт, что внутри что-то ценное.

Любая вещь, где AirTag виден

AirTag работает ровно до того момента, пока о нём никто не знает. Если он где-то болтается на ремешке или лежит в боковом кармане рюкзака - его найдут за минуту.

Поэтому единственный способ сделать AirTag по-настоящему полезным - спрятать его. Просто выбрать нетривиальное место, например, зашить в подкладку рюкзака.

