Очевидно, комментарий был адресован президенту США Дональду Трампу.

Премьер-министр Польши Дональд Туск дал едкий комментарий в отношении некоторых союзников по Северо-Атлантическому альянсу, напомнив им, зачем этот союз вообще существует. Свое заявление он сделал в соцсети Х.

"Я хочу напомнить нашим союзникам, что НАТО было создано для защиты Запада от советской агрессии, то есть от России. И его основой была солидарность, а не эгоистические интересы. Надеюсь, что ничего не изменилось", - написал он.

Туск не дал дополнительного контекста своему заявлению, но можно предположить, что это критика в адрес администрации США.

Так, накануне стало известно, что государственный секретарь США Марко Рубио, вероятно, не приедет на встречу министров иностранных дел НАТО в Брюсселе 3 декабря. Это крайне необычно для мероприятия такого уровня. К тому же это происходит на фоне попыток США навязать Украине "мирный план", выгодный России, и который уже жестко раскритиковали в Европе.

Кроме того, следует добавить, что в последнее время президент США Дональд Трамп любит хвастаться тем, что он полностью остановил безвозмездную американскую помощь Украине и теперь заставляет союзников по НАТО покупать американское оружие, чтобы потом передавать Украине.

Другие недавние заявления Туска

Как писал УНИАН, на днях премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что предложенный США "мирный план" из 28 пунктов по завершению войны в Украине требует существенной доработки, поскольку некоторые его положения неприемлемы для ЕС. Туск подчеркнул, что переговоры остаются деликатными, а Европа должна действовать единым фронтом и делать все, чтобы удержать США на своей стороне.

Также Туска интересует, кто конкретно был автором этого "мирного плана" и где именно он был написан. Ведь в Сети уже появился "слив" разговора спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с кремлевскими чиновниками, из которого следует, что этот "мирный план", или его черновик был создан именно россиянами и уже потом передан американцам.

