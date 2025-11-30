Стервятников часто воспринимают как предвестников гибели — словно они появляются над человеком в его последние минуты, кружат высоко в небе, ожидая, когда он наконец испустит дух. Но в реальности это совсем не так.
"Я никогда не слышал о реальном случае, чтобы они кружили вокруг умирающего человека. Да и вообще не так уж много умирающих людей, чтобы это можно было наблюдать", — заявил Live Science Крис Макклур из фонда Peregrine Fund, руководящий системой, собирающей данные о хищных птицах, под названием Global Raptor Impact Network (GRIN).
На самом деле, "стервятники — птицы-планеристы, и они используют так называемые термики".
Что такое атмосферные термики
Термики — это столбы поднимающегося теплого воздуха, который образуется из-за того, что Солнце неравномерно прогревает поверхность Земли. Теплый воздух менее плотный, чем холодный, поэтому над нагретой землей воздушные массы становятся легче и поднимаются, формируя восходящий поток.
Обычно термики имеют форму мини-торнадо: у земли они слабые и узкие, поэтому птицам приходится делать маленькие круги, но чем выше и теплее воздух, тем шире становится столб, и круги увеличиваются — это описано в исследовании 2017 года.
Стервятники и другие пернатые хищники — орлы, канюки, коршуны — используют термики как невидимые лифты для набора высоты и как воздушные трассы для перемещения с минимальными затратами энергии. Птицы могут оставаться в одном и том же термике или потратить немного сил, чтобы перелететь к следующему восходящему потоку.
Поэтому, когда вы видите, что стервятник кружит, он чаще всего просто держится там, где термики наиболее сильные, экономит энергию и ищет падаль — мертвое животное, удобное для кормежки, отметил Макклур.
Как стервятники находят падаль
Некоторые виды, например индейка-стервятник (Cathartes aura), обладают отличным обонянием и могут находить добычу по запаху этилмеркаптана, который выделяется во время разложения тела. Это помогает им искать падаль в плотных лесах, даже если они не видят ее глазами.
Когда птицы находят потенциальный источник пищи, они могут кружить, чтобы убедиться, что животное действительно мертво, а также проверить, нет ли рядом крупных хищников, которые уже вскрыли тушу — так стервятнику будет легче есть — и что место безопасно для снижения.
Однако самое большое заблуждение о стервятниках — что они распространяют болезни. Птицы едят мертвые и разлагающиеся трупы животных, включая дорожных погибших, но они не распространяют болезни, а предотвращают их. "Мы называем их природной службой уборки", — отметил он.
Это потому, что в желудке стервятника содержится смесь сильной кислоты и бактерий, способных убивать патогены. Если птица съест тушу, зараженную, например, сибирской язвой, бешенством, сальмонеллой или холерой, возбудители погибнут в желудке и не смогут распространяться дальше.
"Стервятники невероятно важны для экосистем. Они едят падаль, и едят ее много", — сказал Макклур.
Какую пользу приносят стервятники
Одним из ключевых примеров важности стервятников стала катастрофа с индийской популяцией. Когда-то эти птицы были повсюду, но более двадцати лет назад начали массово гибнуть из-за диклофенака — нестероидного противовоспалительного препарата для скота.
Стервятники, поедавшие туши животных, обработанных лекарством, умирали от почечной недостаточности. К середине 1990-х численность стервятников рухнула почти до нуля. Это привело к росту бактерий и инфекций, включая бешенство, распространявшихся от зараженных туш, которые раньше уничтожали стервятники. В период с 2000 по 2005 год это привело к гибели примерно полумиллиона человек.
