Российский диктатор умело манипулирует амбициями президента США и его желанием нравиться влиятельным лицам, считает Фиона Хилл.

Российский диктатор Владимир Путин знает, как влияет лесть на президента США Дональда Трампа и умело пользуется этим, чтобы достичь своих целей и затягивать войну в Украине. Об этом рассказала эксперт по вопросам России, бывший советник Белого дома, а ныне научный сотрудник аналитического центра Брукингского института Фиона Хилл в подкасте The Independent "World of Trouble".

Она также предупредила, что Владимир Путин точно знает, как манипулировать Дональдом Трампом, и не намерен останавливать войну в Украине, несмотря на призывы президента США к миру.

Во время первого президентства Трампа Фиона Хилл занимала должность советника по национальной безопасности. Она регулярно была свидетелем встреч между Трампом и Путиным. По ее ощущениям, Путин еще тогда начал насмехаться над президентом США прямо в лицо. Но прикрывал это языковым барьером. И теперь она считает, что Путин продолжает использовать лесть, чтобы потешить эго Трампа, при этом продолжая свою политику в отношении Украины.

Видео дня

"Чрезвычайно трудно представить, как Путин от этого откажется. Вся его экономика, все его общество, вся его политика, все его самосохранение вращаются вокруг того, чтобы эта война продолжалась", - сказала она.

Она описала, как Путин говорил с Трампом, зная, что тому льстит просто пребывание в присутствии мировых лидеров. Российский президент, рассказала она, однажды даже не смог устоять перед соблазном открыто подразнить Трампа, хотя переводчики пытались это скрыть.

Она сказала, что Путин часто подшучивал над Трампом и пересказала один из этих случаев, свидетелем которого стала. Хилл, свободно владеющая русским языком, наблюдала за их разговором на саммите G20 в 2019 году в Осаке:

"Путин и Трамп во время разговора немного "били друг друга в грудь" по поводу ядерных ракет и того, опережает ли Россия Соединенные Штаты. А потом они оба хвастались тем, сколько они делают для Израиля... Путин говорил о том, что делает Россия. А Трамп говорил: "Нет, Россия не поддерживает Израиль больше, чем я. Он говорил обо всем, что он сделал для Израиля, о Иерусалиме, новом посольстве и так далее. Трамп говорил, что в Израиле все эти вещи назвали в его честь, а Путин сказал: "Дональд, тогда, возможно, им стоит просто назвать страну в твою честь?"

Далее, пересказала Хилл, сцена приняла странный поворот.

"Я чуть не умерла от смеха, потому что видела, как дергаются усы Джона Болтона, который тогда был советником по национальной безопасности. Все поняли, что Трампа, по сути, троллят", - сказала она.

Хилл объяснила, что переводчики "замалчивали" настоящий язык Путина и Трамп не мог понять намерения, продемонстрированные российским президентом. Тогда в Осаке Трамп не понял насмешки и иронии, стоящей за ним. Он воспринял заявление Путина о том, что название Израиля следует изменить, за чистую монету.

"Игнорируя то, как это сказал Путин, его язык тела, то, как он шевелился на стуле, Трамп ответил: "О нет, это было бы немного чересчур, это было бы немного чересчур", - рассказала она.

Она также рассказала, что Трамп, по ее убеждению, восхищается своими отношениями с Путиным и верит, что это повышает его престиж.

Больше о политике Дональда Трампа

Напомним, что еще один бывший советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон оценил нынешние мотивы США завершить войну даже ценой невыгодных условий для Украины. Он считает, что советники Трампа предлагают ему "продать" Украину россиянам.

Вас также могут заинтересовать новости: