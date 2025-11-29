Во всей центральной Европе, включая территорию Украины, сокращаются запасы воды. Причем изменения касаются наземных и подземных вод, которые считали более засухоустойчивыми.

Запасы воды в Европе истощаются. При этом они сокращаются в южной и центральной Европе, от Испании и Италии до Польши и Украины. Это показал новый анализ спутниковых данных, собранных в течение двух десятилетий.

Анализ провели ученые из Университетского колледжа Лондона (UCL) в сотрудничестве с Watershed Investigations и газетой The Guardian. Они проанализировали данные спутников за 2002-2024 годы, которые отслеживают изменения гравитационного поля Земли. Использовались данные Центра геонаук им. Гельмгольца (GFZ), NASA и Техасского университета в Остине.

В статье The Guardian объясняется, что поскольку вода имеет массу, то изменения в грунтовых водах, реках, озерах, влажности почвы и ледниках отражаются в сигнале, что позволяет спутникам эффективно "взвесить", сколько воды осталось.

Результаты исследования свидетельствуют о разительном дисбалансе: север и северо-запад Европы, в частности Скандинавия, части Великобритании и Португалии, становятся более влажными, тогда как большие территории юга и юго-востока, включая части Великобритании, Испании, Италии, Франции, Швейцарии, Германии, Румынии и Украины, высыхают.

По словам ученых, в данных можно увидеть климатические изменения - общие данные о наземных запасах воды коррелируются с климатическими наборами данных.

Грунтовые воды считаются более устойчивыми к климатическим изменениям, чем поверхностные. Но сильные летние ливни часто означают, что больше воды теряется из-за стока и внезапных наводнений. Тогда как зимний сезон пополнение грунтовых вод может сокращаться. Исследователи отделили запасы подземных вод от общих данных о наземных водах и обнаружили, что тенденции отражают общую картину. Это подтверждает, что значительная часть скрытых запасов пресной воды Европы истощается так же, как и надземная.

"Обидно наблюдать за этой тенденцией, ведь недавно мы наблюдали очень большие засухи, и мы постоянно слышим, что этой зимой у нас может быть меньше осадков, чем обычно, а мы уже переживаем засуху", - прокомментировала результаты профессор гидрологии в Университете Рединга Анна Клок.

Меры реагирования

В Европейской комиссии заявили, что разработали стратегию устойчивости для водных ресурсов. Она "должна помочь странам ЕС адаптировать управление водными ресурсами к изменению климата и преодолеть техногенные трудности".

Стратегия направлена на построение "водно-умной экономики" и сочетается с рекомендацией комиссии по водоэффективности, которая призывает к повышению эффективности "по крайней мере на 10% до 2030 года". Учитывая то, что уровни утечек колеблются от 8% до 57% по всему блоку, комиссия утверждает, что сокращение потерь в трубопроводах и модернизация инфраструктуры будут иметь решающее значение.

По мнению Анны Клок дополнительные техногенные меры, включающие даже строительство новых водохранилищ, не помогут, если люди не изменят отношение к потреблению они.

"Нам следует сосредоточиться на повторном использовании воды, используя ее меньше, отделяя питьевую воду от переработанной воды, которую мы могли бы использовать, используя природные решения и продумывая, как мы строим застройку", - сказала она.

Профессор водных кризисов и снижения рисков в Университете Лондона Мохаммад Шамсуддуха также призвал к экономному использованию воды и широкомасштабному сбору дождевых осадков. Он сказал, что тенденция к засухе в Европе будет иметь "далеко идущие" последствия. Она может ударить по продовольственной безопасности, сельскому хозяйству и экосистемам, зависимым от воды, особенно по средам обитания, питающихся подземными водами. По его словам, сокращение запасов Испании может напрямую повлиять на другие страны, которые зависит от Испании, как поставщика фруктов и другой сельскохозяйственной продукции.

Авторы сделали вывод, что климатические изменения, которые давно наблюдаются в южных странах, теперь "гораздо ближе", а изменение климата "явно влияет на саму Европу".

В мировом масштабе очаги высыхания возникают на Ближнем Востоке, в Азии, Южной Америке, вдоль западного побережья США и по всей территории Канады, а также в Гренландии, Исландии и на Шпицбергене, демонстрирующие резкие тенденции изменений климата.

Сокращение водных ресурсов в мире

Напомним, что экологи уже выделяют регионы, где стремительно сокращаются запасы пресной воды. Из-за изменения распределения количества осадков меняется и баланс влажных и засушливых регионов. При этом из-за продолжения глобального потепления растут испарения и уменьшается количество воды в водохранилищах. Все это становится причиной растущего напряжения вокруг доступа к воде. К наиболее уязвимым регионам относятся страны, которых отделяют от соседей большие речные бассейны Нила, Инда, Ганга и тому подобное.

