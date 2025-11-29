У каждого знака Зодиака свои счастливые цвета одежды и аксессуары для новогодней ночи.

По восточному гороскопу 2026 год - год Огненной Лошади - время активности и решительности. Он также пройдет под арканом Колеса Фортуны - символа неожиданных перемен и новых возможностей.

Астролог Antony Tarology специально для УНИАН дал советы, в чём встречать Новый год 2026 и как подобрать наряды и аксессуары, чтобы они гармонировали с энергией года.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Что надо знать про 2026 год - цвет одежды и энергия

Прежде чем перейти к детальному разбору, в чем встречать Новый год, необходимо разобраться, чем именно он отличается от 2025-го.

По словам астролога, 2026 год с нумерологической точки зрения будет проходить под арканом Колеса Фортуны. 2025-й, которые символизируется Отшельником, был временем глубокого самоанализа, пересмотра собственного опыта, отказа от лишнего и внутреннего переосмысления. Новый год имеет совсем другую энергию и открывает новый цикл.

"Колесо Фортуны - десятка, кармическое "круглое" число, символизирующее обнуление и начало нового этапа. Это аркан внезапных, судьбоносных, масштабных и часто неожиданных изменений. Поэтому главная тема года - резкие повороты, переломные события и обновления, которые могут коснуться каждого", - говорит он.

В то же время Antony Tarology отмечает, что это "возможности судьбоносного формата, когда нужно не бояться", ведь следующий год будет проходить под управлением Юпитера - планеты удачи, развития и новых горизонтов. Юпитер символизирует возможности, рост, обучение и расширение как внутреннего, так и внешнего мира, говорит астролог.

"Главный посыл года - не бояться риска. Изменения могут казаться мелкими или наоборот слишком масштабными, но именно за ними скрываются судьбоносные шансы. 2026-й поощряет выходить из комфортной зоны, принимать новое и не отказываться от возможностей только из-за страха сделать шаг вперед", - подчеркнул он.

В каком цвете встречать Новый год 2026 знакам Зодиака

Если говорить о том, в каком цвете встречать Новый год, то астролог советует согласовывать выбор одежды именно с энергией Колеса Фортуны.

Овны

По мнению эксперта, для Овнов важно учитывать не только знак Солнца, но и асцендент и лунный знак, поскольку все три фактора значительно влияют на гармоничный выбор. Это может быть красный, бордовый, наряд с огненными оттенками. Также это может быть кожа, какие-то металлические элементы.

В то же время этому знаку не рекомендуется, по его словам, выбирать мягкие, нежные оттенки, которые не соответствуют энергетике этого знака зодиака.

Тельцы

"Тельцу было бы неплохо обратить внимание на оливковый, цвет молочного шоколада, одним словом, натуральные цвета и натуральные ткани, потому что Телец - это о земле, плодородии и стабильности и в частности приземленные ценности. Для них наряд должен быть комфортным и качественным, но не обязательно дорогим или роскошным. Стоит выбирать простой, сдержанный стиль без лишнего вызова", - рассказывает астролог..

В то же время он советует не выбирать яркие, "кричащие" цвета, кислотные оттенки или дешевые материалы. Если сравнивать с Овном, красный цвет тоже не рекомендуется, поскольку он слишком агрессивный.

Близнецы

"Для Близнецов рекомендуются светлые, яркие сочетания и легкие ткани. Хорошо подойдут украшения из серебра или другие легкие аксессуары. Не стоит одеваться полностью в черное или слишком классически и сдержанно - это подавляет их воздушную энергию", - рассказывает эксперт.

Раки

Для Раков, по словам Antony Tarology, рекомендуются нежные пастельные оттенки - голубой, молочный и другие мягкие тона.

"Лучше выбирать легкие ткани, такие как шелк, сатин или материалы с перламутровым отблеском. Стоит избегать ярких, кричащих цветов и грубых тканей, таких как кожа", - говорит таролог.

Что касается украшений, для Раков более уместны серебро, жемчуг или белое золото, а золото лучше использовать осторожно, учитывая общую стилистику, добавляет он.

Львы

"Львам отлично подойдут теплые оттенки - золото, карамельные тона, а также элементы блеска и гламурные акценты. Важно, чтобы образ подчеркивал их природную харизму и энергию", - говорит эксперт.

При этом советует избегать кислотных или слишком кричащих цветов. Также Львам не стоит выбирать тусклые, неприметные оттенки.

Девы

Им подойдут глубокие и чистые оттенки: в частности синий, серый и т.д. Также в образе гармонично будут смотреться четкие линии. Астролог не советует отягощать образ массивными украшениями - достаточно одной легкой сережки или небольшого кольца. Блеск должен быть сдержанным, подойдут простые материалы вроде латуни или бронзы.

Весы

"Для Весов стиль одежды должен быть элегантным и современным, соответствовать актуальным модным тенденциям. Можно выбирать нежные пастельные цвета - розовый, голубой, фисташковый. Хорошо будет смотреться сочетание оверсайз жакета с кедами, юбкой или клёш-брюками. Дополнительно можно использовать аксессуары. Не обязательно что-то экстраординарное, просто "в ногу со временем", - говорит он.

В то же время не рекомендуются слишком темные или слишком яркие цвета, а также тяжелые материалы. Такой выбор будет неуместен для их энергетики.

Скорпионы

"Для Скорпионов оптимальным выбором будут темные цвета - черный, темно-фиолетовый или насыщенный темно-синий. Аксессуары и металлические детали желательно выбирать массивные и тяжелые. Стиль может быть немного мистическим и загадочным, с темным, приглушенным макияжем. Готический стиль не обязателен - скорее элегантный и таинственный", - говорит астролог.

По мнению Antony Tarology, легкие, воздушные вещи, например тонкие юбки или легкие тканевые платья, здесь не подходят. Лучше отдать предпочтение массивным вещам, плотным тканям и более весомым аксессуарам.

Что касается украшений, Скорпионам не рекомендуется золото. Лучше выбирать качественную бижутерию или украшения с темными камнями, например, вулканический камень или другие темные минералы, которые подчеркнут глубину образа.

Стрельцы

"Переходим к Стрельцам. Для Стрельцов хорошо подходит белое золото. Рекомендуется выбирать украшения с содержательным символизмом или такими элементами, которые имеют особое значение для владельца", - отметил он.

По словам астролога, на Новый год для Стрельцов подойдет праздничный образ с легким намеком на новогоднюю тематику. При этом образ должен транслировать своеобразную "тихую роскошь" - видно, что вещи дорогие, но они не кричат об этом.

Не рекомендуется слишком строгий или классический стиль. Лучше выбрать что-то в casual-формате - празднично, стильно и современно, без лишней формальности.

Козероги

Для Козерогов подойдут сдержанные, элегантные оттенки, например темно-зеленый или цвет хаки. Образ должен подчеркивать статус и отражать зрелость и уверенность.

"Минимализм приветствуется: однотонное платье, обувь в тон и минимум аксессуаров. Не рекомендуется хаотичный, детский или слишком экспериментальный стиль. Для Козерогов лучше выбирать вещи сдержанные, более "взрослые", - говорит астролог.

Водолеи

"Водолеи - вообще новаторы, поэтому для них идеально подходят нестандартные, футуристические образы. Это могут быть вещи с большими плечами, ультрамодерные силуэты, эффекты свечения или ткани с необычной текстурой - например, похожие на рыбью чешую или украшенные пайетками", - рассказывает эксперт.

Что касается цветов и материалов - лучше выбирать серебро и холодные оттенки, синий или другие прохладные тона. Золото, по словам астролога, не подходит. В целом украшения можно использовать минимальные или вовсе обойтись без них. Не рекомендуется классическая или привычная одежда из гардероба.

Рыбы

"Для Рыб идеально подходят легкие, текучие ткани, мягко облегающие тело. Цветовая гамма может быть морской волны, бирюзовой или других прохладных водных оттенков. В отличие от Козерогов, где важна четкая структура и контуры одежды, для Рыб подойдут более свободные, волнистые силуэты", - отметил астролог.

Поэтому не рекомендуются именно структурированные или слишком строгие образы, напоминающие школьную форму.

"Учитывая, что 2026 год - год Огненного Коня под арканом Колеса Фортуны, желательно добавить хотя бы небольшие огненные акценты или металлические детали. Это могут быть элементы ткани или аксессуары красного, оранжевого или другого теплого оттенка", - подытожил Antony Tarology.

Вас также могут заинтересовать новости: