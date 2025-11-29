Также Европа должна и в дальнейшем сохранять свое единство в отношении Украины, пишет издание.

Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, который сейчас представляет США на мировой арене, а также советует России, как победить американского лидера, признался, что мало знает историю, а в мае вообще рассказывал журналу Atlantic, что смотрел несколько документальных фильмов на Netflix, чтобы это исправить.

Как пишет The Guardian, судя по его четырем визитам в Москву, он в целом относится к РФ, как к любой другой стране, а к российскому диктатору Владимиру Путину, как к любому другому мировому лидеру.

В частности Уиткофф сказал интервьюеру Такеру Карлсону, что уверен, что Россия не захочет захватывать новые территории в Европе, когда получит четыре региона Украины.

"Я думаю, что существует такое представление: "Мы все должны быть как Уинстон Черчилль - русские собираются пройти по всей Европе" - я считаю это абсурдным", - подчеркнул спецпосланник Трампа.

Также Уиткофф добавил:

"Я не считаю Путина плохим человеком. Это сложная ситуация, эта война и все обстоятельства, которые к ней привели. Вы знаете, это никогда не только один человек, правда?".

По его мнению, Россия искренне стремится к миру, а Трамп тоже придерживается такого же доброжелательного взгляда на Путина. В частности вице-президент США Джей Ди Вэнс высмеял идею о том, что Путин имеет экспансионистские планы.

По его словам, российский диктатор не Гитлер.

Что такая позиция США означает для Европы

"Для Европы это означает, что, как бы часто она ни пыталась оттолкнуть Трампа от России, тот всегда возвращается к своей естественной симпатии к Путину. Каждый раз, когда Европа чувствует, что она на грани того, чтобы убедить Трампа в том, что Россия является агрессором, который угрожает безопасности Европы и, как следствие, США, Трамп дает Путину еще один шанс, "еще две недели", еще один телефонный звонок. Единственное непоколебимое убеждение Трампа заключается в том, что Украина не может выиграть войну и должна минимизировать свои потери", - подчеркнули в The Guardian.

В то же время бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил:

"Мы переживаем исторический и драматический момент. Исторический, потому что этот план не только означает капитуляцию Украины, но и перевод Европы под опеку российско-американского кондоминиума. Драматический, потому что для Украины это означает окончательную потерю трети ее территории и не дает никаких гарантий безопасности, которые защитили бы ее от дальнейшей российской агрессии. Он драматичен также потому, что этот план является ничем иным, как принятием Трампом требований Владимира Путина, что сводит Европу к роли осажденного наблюдателя".

Однако, как утверждают журналисты, Европа сейчас научена реагировать на периодические попытки Трампа оправдать и вознаградить Путина.

Реакция Европы на "мирный план" США

Что касается "мирного плана" США, то Европе в этом вопросе помогли три фактора. Во-первых, проект был настолько однобоким и директивным по безопасности Европы, что его невозможно было защитить.

"Вместо того, чтобы предложить альтернативу, европейцы решили просто уничтожить проект Виткоффа. Использование плана Трампа как отправной точки имело целью избежать враждебности со стороны американцев: это было признанием законности усилий Трампа", - добавляют в The Guardian.

Во-вторых, споры внутри администрации США уже нельзя было скрыть, а именно вражду между госсекретарем Марко Рубио и Вэнсом.

"Это помогло атлантистскому крылу в Сенате, которое уже было обеспокоено падением рейтинга президента, снова обрести свою силу и голос. Это, в свою очередь, побудило Вэнса к нескольким гневным нападениям на Конгресс", - напомнили в издании.

Тогда он сказал:

"Существует иллюзия, что просто предоставив больше денег, больше оружия или введя больше санкций, можно достичь победы. Мира не достигнут неудачные дипломаты или политики, которые живут в мире фантазий. Его могут достичь умные люди, которые живут в реальном мире".

Такие слова заставили Рубио балансировать на грани, оставаясь лояльным к непредсказуемому президенту, однако давая четко понять американским сенаторам, что это не план США.

В конце концов Европа сохранила свое единство, несмотря на мелкие споры о роли Франции, Германии и Великобритании.

"Европа теперь должна осознать, что она должна самостоятельно решать российский вопрос. В отличие от Аляски, на этот раз США были втянуты в подписание российских планов переработки Европы в интересах России. Таким образом, по словам французского историка Франсуазы Том, США стали соучастниками разрушения международного права", - считают в The Guardian.

В свою очередь некоторые деятели, такие как Каллас, настаивают, что РФ можно довести до предела, когда у нее закончатся средства, особенно, если Европа найдет законный способ предоставить Украине репарационный кредит, используя замороженные активы центрального банка РФ на сумму 210 млрд евро.

"Но Европа уже так часто обещала взяться за ум. Ее худшим врагом, возможно, стала не Россия, а инерция", - подытожили в издании.

Европа и "мирный план" США - что известно

Как писал УНИАН, ранее Европарламент резко раскритиковал "мирный план" Трампа. В частности евродепутаты указали на амбивалентность политики Вашингтона, которая "мешает достижению прочного мира".

Кроме того, в Европарламенте отметили, что мирное соглашение не должно ограничивать способность Украины защищать себя от новых атак.

В то же время The Washington Post писал, что Европа пытается говорить "одним голосом", когда США и РФ решают судьбу Украины. Однако, как отмечают журналисты, за декларациями о солидарности скрывается глубокая внутренняя разобщенность, которая угрожает сорвать европейское влияние на процесс.

Издание также отмечает, что Европа может снова оказаться в ситуации, когда США и Россия решают ее будущее за закрытыми дверями - без участия Брюсселя.

