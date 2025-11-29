Актер высказался о работе с психологом.

Известный украинский актер и главный герой 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк рассказал, как его преследовала поклонница. Об этом стало известно в новом выпуске шоу.

"Несколько месяцев под домом меня ждала девушка. И один раз меня привезла машина где-то в час ночи, и она стояла, мокрая, под дождем с каким-то пакетом. Говорю: вы тратите свое время, хотите я оплачу вам психолога, который поможет побороть вам вашу…? Она сказала: "Нет, мне это не нужно, мне нужно несколько часов провести с вами". И это было не смешно. Такая инициатива, наверное, не очень", - отметил он.

Чем закончилась история, Цымбалюк не рассказал. При этом он отдельно высказался о работе с психологом.

"Психолог - это вообще класс", - заявил он.

По его словам, он несколько раз обращался за психологической поддержкой после расставаний.

"Я понимал, что я поражен этим всем, и мне хотелось поговорить со специалистом, чтобы немного разгрузиться", - добавил актер.

