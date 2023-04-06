Рупор Кремля говорит, что они переживают за свою безопасность.

Россия принимает меры для "балансировки архитектуры безопасности" в условиях расширения НАТО.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на пресс-конференции, пишут российские СМИ. По его словам, расширение Североатлантического Альянска доставляет России "хлопоты и переживания за безопасность".

"НАТО расширяется в сторону границ России. Не Россия приближается своей инфраструктурой военной к границам НАТО, идет движение в обратную сторону... Переживая за нашу безопасность, мы принимаем меры для того, чтобы ее обеспечить", - сказал Песков.

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Также он заявил, что для России сейчас якобы нет других путей, кроме продолжения войны в Украине. "Ситуация не демонстрирует перспектив мирного урегулирования", - сказал представитель Кремля.

Расширение НАТО

Как известно, 4 апреля Финляндия официально стала членом НАТО, теперь она защищена гарантиями безопасности Североатлантического Альянса.

После нападения России на Украину страна вместе с Швецией подала заявку, вступление второй все еще не ратифицировали Венгрия и Турция.

После вступления Финляндии, в Кремле заявили, что расширение НАТО якобы является посягательством на их национальные интересы и пообещали "принять контрмеры".

Напомним, что недавно президент РФ Путин сообщил, что в Беларуси строят специальное хранилище для тактического ядерного оружия. Позже Лукашенко заявил, что может договориться и о размещении стратегического.

В Европе и Соединенных Штатах Америки негативно отреагировали на это, призвав Россию и Беларусь пересмотреть это соглашение.

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