По словам спецпосланника президента США, этот шаг укрепил бы экономику Украины.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон, рассчитывая получить дальнобойные американские крылатые ракеты "Томагавк". Его военные хотели вывести из строя российские нефтеперерабатывающие заводы, чтобы подтолкнуть Москву к переговорам на более выгодных условиях.

Однако спецпредставитель президента США Стив Уиткофф предложил украинским чиновникам попробовать иной подход, пишет The Wall Street Journal. "Какой смысл в горстке ракет?", - заявил он. В итоге Уиткофф предложил Украине попросить у Дональда Трампа десятилетнее освобождение от пошлин, что, по его словам, ускорило бы нашу экономику.

Американский лидер, в свою очередь, в тот момент уже поговорил с кремлевским диктатором Путиным по телефону и решил не предоставлять Украине дальнобойные ракеты.

Ранее УНИАН сообщал, что мирный план Трампа на самом деле создали три человека в Майами-Бич. Участниками тайных переговоров стали Уиткофф, Кушнер и Дмитриев. Они собрались, чтобы обсудить возможный план прекращения войны. Но, по данным западных собеседников, настоящая цель была значительно шире.

Кроме того, мы также рассказывали, что украинская делегация уже отправилась в США для переговоров с Уиткоффом. Интересной деталью является то, что глава украинской разведки Кирилл Буданов также направляется в Соединенные Штаты.

