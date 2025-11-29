Причина ограничений - последствия массированных российских атак на энергообъекты.

В воскресенье, 30 ноября, во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Об этом сообщило Укрэнерго.

Отмечается, что причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты

Для бытовых потребителей графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59 - от 0,5 до 3 очередей (с максимальным объемом ограничений в вечерние часы). Кроме того, в период с 00:00 до 23:59 будут применяться и графики ограничения мощности для промышленности.

"Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!" - призвали энергетики.

Удары по энергосистеме Украины

Как сообщал ранее УНИАН, в результате ночной и утренней российских атак 29 ноября осталось без света более 600 тысяч потребителей. По данным энергетиков, враг нанес массированный ракетно-дроновой удар по объектам энергетической инфраструктуры в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Накануне из-за повреждения энергообъекта вражеским обстрелом город работников Чернобыльской АЭС - Славутич - был полностью обесточен.

Кроме того, в результате российских ударов 29 ноября Фастов Киевской области остался полностью без света. Как сообщал председатель Киевской областной администрации Николай Калашник, критическая инфраструктура населенного пункта перешла на резервное питание, впрочем, системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и связь работают.

