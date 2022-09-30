По словам президента, заявка будет подаваться в ускоренном порядке.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО.

Об этом он сообщил во время очередного видеообращения.

"Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Альянса. Они реальны для Украины - реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия", - прокомментировал президент.

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"Мы доверяем друг другу, мы помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Альянс. Де-факто. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет соответствовать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке", - пояснил Зеленский.

Глава государства отметил, что Украина делает свой решающий шаг, подписывая заявку на вступление в ускоренном порядке в НАТО.

Вступление Украины в НАТО

Украина уже давно заявила о своем желании стать членом НАТО. Однако некоторые страны-члены альянса скептически относятся к евроатлантической перспективе Украины. В частности, 14 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вопрос членства Украины в НАТО пока не стоит на повестке дня.

После вторжения на территорию Украины власти России выдвинули официальному Киеву ультиматум, который содержал гарантии невступления Украины в НАТО и сокращение численности армии.

На летнем саммите НАТО в Мадриде страны-члены утвердили комплексный пакет помощи Украине и выразили готовность оказывать ей помощь в войне с РФ до победного завершения. Тогда заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, возглавлявший делегацию Украины на саммите НАТО, заявил, что доволен результатами саммита, а также подчеркнул, что Киев сохраняет курс на вступление в Альянс.

По данным свежих опросов Киевского международного института социологии и Национального демократического института в Украине, 79% респондентов хотели бы, чтобы Украина вступила в НАТО до 2030 года. Для сравнения - в мае на этот же вопрос положительно ответили 73%. Ожидают присоединения к Альянсу 69% украинцев, а в мае этот показатель был на уровне 65%.

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