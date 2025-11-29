По мнению Болтона, Трампа интересует исключительно кратковременный результат, а не долгосрочные последствия.

Поспешность и непоследовательность администрации США в попытках положить конец войне в Украине свидетельствует о попытке Трампа заключить мирное соглашение любой ценой и с любыми отложенными последствиями. Главное - возможность объявить себя миротворцем здесь и сейчас. Об этом в авторской статье для The Telegraph пишет Джон Болтон - бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности во времена первой каденции Трампа.

Кто сорвал поставки "Томагавков" в Украину

Комментируя "миротворчество" Трампа, Болтон бросает первый камень в действующего спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Недавний слив в прессу его разговора с россиянами разоблачает, по мнению Болтона, "заговор" против Украины.

Болтон отмечает, что ни Кремль, ни Белый дом не отрицают подлинность стенограммы разговора Уиткоффа с помощником Путина Юрием Ушаковым. И эта стенограмма указывает на то, что именно Уиткофф спровоцировал телефонный разговор Путина с Трампом в середине октября, который сорвал почти согласованное решение о начале поставок Киеву ракет "Томагавк", говорит Болтон.

"Это не обычное "честное посредничество". Это просто пророссийское действие", - отмечает бывший советник Трампа.

Хаос и непоследовательность

По словам Болтона история с "Томагавками" и затем с "мирным планом" Виткоффа демонстрирует то, насколько "типично трамповской" является внешняя политика США в настоящее время.

"Отсутствие согласованной стратегии национальной безопасности, с точки зрения Америки или Украины; переговоры проводятся хаотично и асимметрично, без учета фактов на местах; ключевые вопросы остаются нечеткими или нерешенными; саморазрушительные сроки и, как у продавцов подержанных автомобилей, бесконечные счастливые разговоры о неизбежной сделке", - описывает Болтон.

Дальнейшие переговоры с украинцами в Женеве с участием главы Госдепа Марко Рубио Болтон называет "в лучшем случае, лишь частично успешной" попыткой восстановить баланс.

Погоня за быстрой сделкой

Бывший советник Трампа убежден, что действующего президента США не интересует, насколько справедливым и даже насколько долговечным будет мирное соглашение между Украиной и РФ. Трампа интересует лишь сам факт его заключения: чем быстрее, тем лучше.

Именно этим Болтон объясняет попытки Белого дома шантажировать Зеленского предложением в стиле "или бери, или уходи".

"У Трампа нет существенных политических красных линий. Его настоящая цель - Нобелевская премия мира. Возможно, его волнует, что правила Нобелевского комитета требуют, чтобы его выдвинули [на премию] за [мирное] соглашение для Украины до 31 января, отсюда и спешка", - считает Болтон.

Бывший советник Трампа отмечает, что нынешний хозяин Белого дома заботится только о текущем моменте, а не об отдаленном будущем. То есть Трампа не интересует, что будет с Украиной через три года, когда сам он больше не будет президентом США.

Политика США: последние новости

Как писал УНИАН, в октябре во время визита в Вашингтон Владимир Зеленский надеялся получить от США дальнобойные ракеты "Томагавк" для ударов по российским НПЗ, чтобы усилить давление на Москву. Однако спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что такая "горстка ракет" мало что изменит, и предложил Украине взамен просить у Дональда Трампа десятилетнее освобождение от пошлин для стимулирования экономики.

Также мы рассказывали, что Трамп фатально просчитался в том, как ему следует вести переговоры с Путиным. Пока президент США ищет чего-то вроде коммерческой сделки, российский диктатор ищет геополитической выгоды.

