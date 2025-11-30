Вороны распознают лица и годами держат обиды: биолог объяснил, как им это удается

Биолог Скотт Треверс объяснил значение исследований, во время которых ученые изучали интеллект и память ворон.

Вороны - одни из самых умных существ на планете. Их когнитивные способности можно сравнить с навыками шимпанзе или даже маленького ребенка.

Как написал биолог Скотт Треверс в статье для издания Forbes, вороны способны пользоваться инструментами, решать многоэтапные головоломки и понимать физический закон вытеснения воды из емкости. Ученые даже наблюдали поведение, которое можно назвать похоронами. Но одним из их самых удивительных навыков является способность распознавать отдельные человеческие лица и годами помнить и этих людей, и то, как эти люди к ним относились.

Известное исследование биолога Джон Марзлафф и его команды из Вашингтонского университета, опубликованное в журнале Animal Behavior, доказало это. Напомним, что исследователи использовали маску пещерного человека, чтобы поймать ворону для кольцевания. И вороны запомнили эту маску, как опасную и годами нападали на людей в таких масках, передавая это знание следующим поколениям.

Однако, как отметил Треверс, удивительно не только то, что вороны могли запоминать отдельные человеческие лица. А то, как их мозг настроен на такое поведение.

"Хотя мозг птиц значительно меньше, чем у млекопитающих, он плотно упакован нейронами. В частности, вороновые (вороны, вороны, вороны, сойки и сороки) имеют чрезвычайно высокое количество нейронов в переднем мозге", - написал он.

В исследовании 2016 года, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, нейроанатомические исследователи смогли доказать, что вороны имеют нидопаллиум каудолатеральный (nidopallium caudolaterale), подобный приматам. В частности, это область мозга, функционально подобная префронтальной коре млекопитающих, которую мы используем для принятия решений, планирования и социальной памяти. Самое примечательное, что плотность нейронов у вороновых является одной из самых высоких среди всех позвоночных подобного размера.

Во время заданий по распознаванию лиц у воронок была зафиксирована одновременная активация участков мозга, ответственных за обработку визуальной информации, и частей мозга, связанных с эмоциями и оценкой угрозы. В исследованиях Марзлаффа ПЭТ-сканирование показало сильную активацию того, что является их эквивалентом миндалины, когда они видели опасные маски.

"Это говорит о том, что для ворон распознавание человеческого лица является одновременно задачей визуальной памяти и эмоциональной задачей", - пояснил Треверс.

Почему эволюция развила такое поведение ворон

Как известно, вороны - это очень социальные птицы, которые имеют долгую жизнь. Некоторые виды могут жить от 15 до 20 лет в дикой природе. Многие из них образуют пары на всю жизнь. Это означает, что их выживание в значительной степени зависит от их способности сотрудничать, общаться и понимать, кому можно и кому нельзя доверять. С эволюционной точки зрения, способность отслеживать репутацию особей, друзей или врагов, предоставляет огромные эволюционные преимущества.

Автор допустил, что это помогает воронам избегать угроз и хищников, строить навигацию в социальных группах, понимая, какая особь может поделиться пищей, а также совместно воспитывать детенышей. Он отметил, что многие виды ворон совместно воспитывают птенцов. Причем помогают в этом особи, являющиеся родственниками между собой, например, братья и сестры. Поэтому индивидуальное распознавание крайне важно.

Вороны могут чувствовать не только обиду, но и благодарность

Треверс пишет, что после исследования Вашингтонского университета становится понятным, что эмоциональная составляющая поведения ворон остается на годы. При этом вороны помнят положительные и нейтральные взаимодействия. Именно поэтому они могут приносить "подарки" - блестящие предметы, крышечки от бутылок и т.д., людям, которые их кормят. А также защищать людей, которым они доверяют, от других животных, собираться вокруг пострадавших членов своей группы, или же предупреждать друг друга об угрозах.

Что интеллект ворон рассказывает о природе познания

Для ученых новые исследования интеллекта ворон поставили под сомнение устоявшиеся предположения относительно того, как развивается сложное познание. Традиционно млекопитающие с большим мозгом (например, приматы, дельфины, слоны) считались самыми "умными" из животных. Но интеллект ворон эволюционировал по совершенно иному неврологическому пути.

Поэтому изучение интеллекта ворон может помочь ученым понять то, как развиваются системы памяти, как социальное поведение влияет на познание, как различные архитектуры мозга могут создавать подобный интеллект, а также как животные определяют намерения и формируют долговременные ассоциации.

Напомним, что ученые исследовали, как вороны могут развить умение пользоваться инструментами. Они создали тренажер, в котором вороны должны были добывать пищу палочками. За время наблюдений оказалось, что вороны очень быстро овладели навыком и пользовались палочками все лучше и лучше.

