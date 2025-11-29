В православный праздник сегодня есть ряд традиций и предостережений.

30 ноября согласно новому церковному календарю вспоминают апостола Андрея Первозванного и святителя Фрументия. Этому дню приписывают свои традиции, наблюдают за приметами и соблюдают некоторые запреты. О них, а также какой праздник сегодня церковный в старом календаре - в нашем материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

30 ноября (13 декабря по старому календарю) вспоминают апостола Андрея Первозванного - одного из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа, а также святителя Фрументия, архиепископа Индийского.

Апостола Андрея называют Первозванным, потому что его первого призвал Христос. Андрей оставался с Иисусом до распятия, став свидетелем Воскресения и Вознесения. Ранее мы подробно рассказывали об истории апостола Андрея, когда день Андрея Первозванного отмечают по старому и новому стилю, его обычаях и запретах.

Святитель Фрументий был архиепископом Индийским (Эфиопским) в конце III - начале IV века.

Сам он был родом из города Тир (ныне Ливан), но в детстве попал в Абиссинию (Эфиопию) и вырос там при царском дворе. Со временем Фрументий стал близким советником правителя и воспитателем его наследника. Спустя какое-то время он вернулся на родину, а затем отправился в Александрию к патриарху Афанасию Великому – тот поставил его епископом Абиссинии.

Святитель много проповедовал, а по его молитвам не раз происходили чудеса. Благодаря проповедям Фрументия местный царь и многие его подданные приняли христианство. Святитель долгое время управлял церковью и умер в глубокой старости.

Какой сегодня православный праздник в юлианском календаре

30 ноября православные вспоминают святителя и богослова Григория Чудотворца - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и его историю.

О чем помолиться в этот день, что нужно и что сегодня нельзя делать

В праздник верующие обращаются с молитвами к святому Андрею - просят защитить от врагов, избавить от болезней, удачно жениться и выйти замуж, благословить детей и помочь в трудных жизненных обстоятельствах.

В народе праздник называют Андреев день, несмотря на Рождественский пост, его отмечают с щедрым, но постным угощением - на стол ставят пироги из постного теста, подают соленья и квашеную капусту. Также сегодня можно есть блюда с растительным маслом, рыбу и выпить немного вина.

Наши предки верили, что в этот день нужно пойти к озеру или реке и "послушать" воду: если она спокойная и тихая - зима будет мягкой, если шумит - жди холодов, метелей и бурь.

В церковный праздник 30 ноября запрещается ругаться, сплетничать, проявлять зависть, жадничать и лениться. Нельзя обижать людей или животных, отказывать в помощи.

По народным приметам сегодня запрещено:

выполнять тяжелую работу по дому;

шить, вязать, вышивать - говорят, что так можно "запутать сети" апостола Андрея, покровителя рыбаков, и навлечь немилость святого;

устраивать шумные застолья, венчаться.

Ссориться в этот день - особенно с супругом или близкими - плохая примета: даже мелкая перебранка может перерасти в затяжной конфликт.

Приметы на 30 ноября

По приметам Андреева дня можно судить о том, какой будет зима и урожай в следующем году:

тихая ясная погода - к мягкой зиме;

мороз в этот день - будут суровые холода;

светящийся круг вокруг луны - погода скоро улучшится;

темный лед на реке - это к хорошему урожаю летом.

Говорят, что снег, выпавший на Андрея, будет лежать 110 дней. Сны в Андреев день - вещие, особенно если связаны с дорогой или переменами в жизни.

