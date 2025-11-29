Генерал отмечает, что Кремль просто не видит для себя возможности закончить войну чем-то, кроме капитуляции Украины.

Наиболее вероятным сценарием окончания российско-украинской войны будет ее замораживание на несколько лет, которые стороны используют для подготовки к новому раунду военного противостояния. Об этом в авторской колонке для LIGA.net пишет бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

Он подчеркнул, что войну невозможно закончить "под давлением очередных информационных поводов". Чтобы мир стал возможным, должны сложиться в кучу определенные предпосылки "на военном, экономическом и политическом фронтах". По мнению Залужного, "обвал" на одном из этих фронтов может привести к появлению "лишь предпосылок" для окончания войны.

Вместе с тем генерал признает, что в предлагаемых Украине вариантах мирного соглашения "каждый раз условия не становятся лучше".

Бывший главком отмечает, что наступление мира закономерно поставит внутри российского общества вопрос о количестве человеческих потерь и их целесообразности. Поэтому Кремль не согласится на мир без полного разгрома Украины или значительных уступок с нашей стороны, считает генерал.

"Война не всегда завершается победой одной стороны и поражением другой. Так было во Второй мировой, но это редкое исключение, потому что так почти никогда не бывало в человеческой истории. Подавляющее большинство войн завершается или взаимным поражением, или каждый уверен, что победил, или другие варианты", - пишет Залужный.

По его мнению, для Украины победой будет "распад Российской империи", тогда как поражением он считает "полную оккупацию Украины из-за ее распада". Все остальные варианты он считает "просто продолжением войны".

"Мы, украинцы, конечно, стремимся к полной победе - распаду Российской империи. Но не можем и отвергать вариант долгосрочного (на годы) прекращения войны. Вместе с тем мир, даже в ожидании следующей войны, дает шанс на политические изменения, на глубокие реформы, на полноценное восстановление, экономический рост, возвращение граждан", - убежден Залужный.

Война в Украине: перспективы мира

Как писал УНИАН, администрация Дональда Трампа действует поспешно и хаотично, пытаясь любой ценой заключить быстрое мирное соглашение между Украиной и Россией ради политического эффекта для самого Трампа. Бывший советник Трампа Джон Болтон считает, что Трампа не интересует ни справедливость, ни долговечность потенциального соглашения, а лишь возможность объявить себя миротворцем и получить Нобелевскую премию мира.

Также мы писали, что Россия заложила в свой бюджет на следующий год расходы на армию в более 30% от общей суммы. Это не считая скрытых расходов, которые записаны в других статьях расходов, а также расходы местных бюджетов. В таком виде российский бюджет красноречиво свидетельствует о намерении продолжать войну весь следующий год.

