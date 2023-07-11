Деоккупация города станет большим ударом по путинскому режиму, считает он.

Российское командование перебрасывает боевиков Кадырова на Бахмутское направление, однако это не поможет войскам РФ удержать город.

Об этом заявил генерал армии Николай Маломуж в эфире УНИАН. Комментируя ситуацию вокруг Бахмута, он сказал, что сейчас город имеет для путинского режима не столько военное, сколько военно-политическое значение. "Сегодня потеря Бахмута - это еще один Пригожин. Еще один путч, но только на поле боя. Конкретное поражение", - сказал украинский генерал.

Освобождение города будет иметь мощное политическое значение, станет моральным провалом для россиян и большим ударом по режиму Путина, считает Маломуж. По его словам, сейчас город превратился в руины.

"Мы очень мощно идем с флангов, практически уже полуокружение. Если заходим еще на Клещиевку - это очень мощный формат нанесения ударов по всей территории города", - добавил он.

Поскольку Путин понимает, что не может пережить такой провал, он бросает на удержание города все силы и средства, среди которых не только контрактники, но и представители чеченских спецподразделений. По словам Маломужа, они имеют опыт не на поле боя, а в убийствах, истязаниях и заградотрядах.

"Их сейчас бросают в Бахмут, чтобы они спасали этот участок, как они сказали. Ничего не получится, будут уничтожены, как и другие. В даной ситуации мы продвигаемся дальше", - добавил генерал.

Ситуация на Бахмутском направлении

Вас также могут заинтересовать новости: