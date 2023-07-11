Российское командование перебрасывает боевиков Кадырова на Бахмутское направление, однако это не поможет войскам РФ удержать город.
Об этом заявил генерал армии Николай Маломуж в эфире УНИАН. Комментируя ситуацию вокруг Бахмута, он сказал, что сейчас город имеет для путинского режима не столько военное, сколько военно-политическое значение. "Сегодня потеря Бахмута - это еще один Пригожин. Еще один путч, но только на поле боя. Конкретное поражение", - сказал украинский генерал.
Освобождение города будет иметь мощное политическое значение, станет моральным провалом для россиян и большим ударом по режиму Путина, считает Маломуж. По его словам, сейчас город превратился в руины.
"Мы очень мощно идем с флангов, практически уже полуокружение. Если заходим еще на Клещиевку - это очень мощный формат нанесения ударов по всей территории города", - добавил он.
Поскольку Путин понимает, что не может пережить такой провал, он бросает на удержание города все силы и средства, среди которых не только контрактники, но и представители чеченских спецподразделений. По словам Маломужа, они имеют опыт не на поле боя, а в убийствах, истязаниях и заградотрядах.
"Их сейчас бросают в Бахмут, чтобы они спасали этот участок, как они сказали. Ничего не получится, будут уничтожены, как и другие. В даной ситуации мы продвигаемся дальше", - добавил генерал.