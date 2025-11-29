Участников ждет так называемая "неделя лузера".

В воскресенье, 30 ноября, выйдет 10-й выпуск реалити-шоу "Зважені та щасливі". Как сообщили в пресс-службе проекта, этот выпуск - один из самых напряженных в сезоне.

"Участников ждет так называемая "неделя лузера" - период, когда каждый может стать мишенью и одновременно доказать, что недооценивать его было ошибкой", - говорится в сообщении.

"Зважені та щасливі" - 10 выпуск

По информации организаторов проекта, сначала участники должны будут определить среди себя самого слабого – того, кто получит "черную метку". У обладателя метки будет шанс ответить команде и даже передать ее другому - если сумеет победить в специальном конкурсе.

"На этой неделе на "Зважених" состоится настоящая дикая гонка - забег с естественными и искусственными препятствиями. Сложный маршрут испытает не только физическую силу, но и выносливость, характер и способность не сдаваться, даже когда кажется, что больше нет сил", - добавили организаторы.

Отмечается, что борьба за то, чтобы не стать лузером, будет продолжаться и на тренировках. А кульминацией станет битва лузеров - поединок, после которого проигравший пойдет на взвешивание с черной меткой и будет иметь критический антибонус +2 кг.

"Самый слабый на этой неделе рискует больше всего, а самый сильный сможет доказать, что способен вырваться вперед даже в безнадежной ситуации", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее УНИАН писал, что из шоу "Зважені та щасливі" участника выгнали со скандалом.

