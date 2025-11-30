Чтобы избежать рисков для здоровья, стоит советоваться с врачом относительно приема различных витаминов и микроэлементов.

Если вы принимаете витамин D для лечения или профилактики его дефицита, важно знать, что некоторые добавки могут влиять на усвоение и эффективность этого вещества. Об этом пишет Health.

Издание назвало 4 добавки, которые не стоит сочетать с витамином D.

1. Магний

Отмечается, что согласно исследованию, вышедшему в издании ScienceDirect, избыток магния может нарушить баланс кальция в вашем организме.

"Если вы принимаете добавки магния, витамина D и кальция, попробуйте оттянуть прием магния и кальция на несколько часов, чтобы избежать конкуренции за усвоение", - посоветовала пресс-секретарь Академии питания и диетологии Тереза Джентиле.

Она также рекомендует рассмотреть возможность пополнить организм магнием с пищей, в частности потреблять больше листовой зелени, орехов, семян, цельных зерен и бобов.

2. Кальций

Исследование, опубликованное на страницах MDPI, показало, что одновременный прием добавок кальция и витамина D может быть полезным для здоровья костей. Однако очень высокие дозы кальция могут негативно влиять на метаболизм витамина D и других питательных веществ.

Эксперт говорит: если вам нужно принимать большие дозы кальция, уменьшение интервалов между приемами витамина D и кальциевых добавок может помочь противодействовать любому потенциальному влиянию на метаболизм витамина D.

3. Витамин К

Исследование, опубликованное на страницах Wiley Online Library, показывает, что дисбаланс между дополнительным приемом витамина D и витамина K может привести к чрезмерному отложению кальция в сосудистой ткани, а не в костях. Со временем это может вызвать такие заболевания, как атеросклероз (постепенное утолщение или затвердевание артерий), что в свою очередь грозит сердечным приступом или инсультом.

Для того, чтобы избежать этих последствий, следует подбирать правильные концентрации витамина K2 и витамина D. Прежде чем добавлять их в свой ежедневный распорядок, эксперт советует проконсультироваться с врачом.

4. Витамин А

Чрезмерное количество витамина А может свести на нет пользу от дополнительного приема витамина D.

"Поскольку и витамин А, и витамин D - жирорастворимые, они имеют общие пути всасывания и конкурируют за те же рецепторы, влияющие на метаболизм кальция", - пояснила Джентиле.

По её словам, не стоит отказываться от этих витаминов или одного из них, просто их должно быть правильное количество - без излишков. Она также рекомендует потреблять витамин А естественным путем из моркови, сладкого картофеля, шпината, капусты кале, которые содержат бета-каротин, который превращается в витамин А только при необходимости.

Ранее УНИАН рассказывал, какая пища пополнит организм витамином D. Отмечалось, что рыба богата этим витамином благодаря тому, что питается фитопланктоном и зоопланктоном, которые плавают близко к поверхности воды и поглощают солнечные ультрафиолетовые лучи, благодаря чему в них накапливается витамин D. Среди самых полезных видов рыбы эксперты назвали радужную форель, скумбрию, лосось, сардины, тунец, сельдь.

