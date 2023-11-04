Диктатор выразил радость, что Россия в свое время занималась поклонами монголо-татарскому игу.

Российский лидер Владимир Путин отметился одой Новгородскому князю Александру Невскому за то, что он защитил русскую культура "поклонами" ордынским ханам.

Он сравнил монголо-татарское иго с нашествием запада "на Россию" на встрече с членами Общественной палаты РФ. Мероприятие состоялось 3 ноября накануне Дня народного единства.

"Он (Невский - УНИАН) ездил в орду, кланялся ордынским ханам, получал ярлык на княжение, прежде всего, чтобы эффективно противостоять нашествию Запада. Почему? А потому что ордынцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного! Нашего языка, традиций, культуры - на что претендовали западные завоеватели", - заявил Путин.

По словам диктатора, без стараний Невского этнос "русских" растаял бы "как снег поздней весной". "Вот, почему мы так почитаем Александра Невского как святого. Именно за этот выбор!", - указал лидер РФ.

РФ защищала Севастополь иконой "святого"

Ранее руководство РФ отметилось любовью к еще одному "святому": в октябре во временно оккупированный Севастополь притащили икону командующего Черноморского флота РФ (1790-1798 годы) Федора Ушакова.

Тогда гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что он будет охранять бухту от "невзгод и бед". Также сюжет о "приезде" Ушакова показывали на росТВ.

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