Ранее Путин также проверял время на запястье, на котором ничего нет.

Российский президент Владимир Путин отметился новым эпизодом "взаимоотношений" со своими наручными часами.

Странным поведением политик запомнился в рамках совещания, посвященного антисемитским погромам в Дагестане 30 октября.

Лидер РФ зачем-то снял аксессуар и отложил его в сторону. Ранее за ним уже водилась похожая история, когда он проверял время на запястье, на котором ничего нет.

Отметим, что комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, Путин заявил:

"Говорил уже о попытках использовать драматическую ситуацию на Ближнем Востоке, другие региональные конфликты против нашей страны, против России. Для дестабилизации и раскола нашего многонационального и многоконфессионального общества. Для этого применяют самые разные средства: и лож, и провокация, и изощренные технологии психологической и информационной агрессии".

Ранее Путин проверил время на несуществующих часах

22 августа 2023 года лидер РФ также запомнился странным поведением: во время заседания Совета по стратегическому развитию РФ он проверил время на несуществующих часах на запястье. При этом складывалось впечатление, что Путин действительно узнал таким образом время. По крайней мере, поверил в это.

Тогдашняя история с часами стала предлогом для новых слухов о возможных двойниках Путина. Данный эпизод комментировал глава ГУР Украины Кирилл Буданов. На вопрос журналистов о том, реальный ли Путин такое "вытворяет", Буданов ответил: "Мне кажется, что не очень (реальный Путин - УНИАН)".

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