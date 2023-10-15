Речь идет о командующем Черноморским флотом РФ, которого в 2001 году признали "святым" за достижения в российско-турецкой войне.

Россияне притащили в Севастопольскую бухту икону адмирала Федора Ушакова, которого РФ в 2001 году возвела к "святым" за достижения в российско-турецкой войне.

Речь идет о бывшем командующем Черноморским флотом РФ, который известен тем, что не потерял ни одного корабля за свою карьеру военного. Опираясь на соответствующий факт его биографии, оккупанты устроили покойному Ушакову "турне катером". Об этом говорится на странице "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева в Telegram.

Икону известного адмирала привезли в город под лозунгом, что при его "божьей" помощи россияне уберегут свои корабли от морских дронов ВСУ.

"Никакие беды и невзгоды городу не угрожают под взором нашего Черноморского флота и когда у нас есть такой святой", - заявил Развожаев.

С таким "победным" контекстом российские пропагандисты показывают соответствующий сюжет на росТБ.

Напомним, во время разгрома штаба Черноморского флота РФ в Севастополе (22 сентября) икона Ушакова осталась невредимой. Тогда гауляйтер Развожаев назвал это "чудом".

Удар по штабу Черноморского флота в Севастополе

Напомним, ВСУ реализовали атаку по штабу Черноморского флота РФ 22 сентября. Армия Украины выбрала момент, когда в штаб-квартире в Севастополе собралось высшее руководство флота. Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов указывал, что в рамках атаки на "тот мир" отправили 9 человек - среди них был генерал-полковник Александр Романчук и начальник штаба генерал-лейтенант Олег Цеков.

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