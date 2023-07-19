Пресс-секретарь президента РФ условно подтвердил, что Путин боится приезжать в ЮАР лично из-за угрозы ареста.

Пресс-секретарь лидера РФ условно подтвердил, что Путин боится приезжать в ЮАР лично из-за угрозы ареста: он примет участие в саммите БРИКС в формате видеоконференции.

Об этом Дмитрий Песков сообщил в комментарии пропагандистскому "РИА Новости". Он отметил, что это будет "полноценное участие" Путина в БРИКС, однако лично представлять интересы России на встрече отправят главу МИД Сергея Лаврова.

"Президент Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видео-конференц-связи. Это будет полноценное участие. На самой встрече будет присутствовать министр Лавров", - уточнил Песков.

СМИ сообщали, что Путин не примет участие в БРИКС

Ранее издание Reuters, ссылаясь на сообщение пресс-службы канцелярии президента Южно-Африканской Республики сообщало, что Путин не намерен принимать участие в саммите БРИКС (мероприятие запланировано на 22-24 августа). Сообщалось, что вместо него на встречу прибудет глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сложность личного "участия" Путина в саммите объясняется решением Международного уголовного суда (МУС), который в марте выдал ордер на арест лидера РФ из-за причастности к депортации детей Украины.

Как известно, ЮАР является членом организации, поэтому в случае приезда Путина, страна должна взять его под арест. Однако пока что власти ЮАР не соглашаются с обязательством арестовать Путина. Президент страны заявлял, что арест Путина - равносилен началу войны с РФ, а конституционно он должен заботиться о национальном суверенитете ЮАР.

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