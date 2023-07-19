ЮАР обязана была бы арестовать российского диктатора, если бы он приехал в страну, по ордеру Международного уголовного суда.

Президент России Владимир Путин не примет участие в саммите группы стран BRICS в Южной Африке в августе "по взаимному согласию".

Вместо него Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Также в саммите примут участие лидеры Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление канцелярии президента ЮАР.

Южная Африка столкнулась с дилеммой при проведении саммита, потому что, будучи членом Международного уголовного суда (МУС), ей пришлось бы арестовать Путина за военные преступления, если бы он присутствовал на саммите.

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Ранее пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что никаких разговоров о том, что арест Путина якобы будет равносилен объявлению войны РФ, не проводилось, пишет "Новое Издание".

"Никто никому ничего понять не давал. В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства. Поэтому ничего здесь никому объяснять не нужно", - заявил спикер Кремля.

Тем временем южноафриканские СМИ сообщают, что суд ЮАР в пятницу планирует рассмотреть иск оппозиции, требующей объявить, возможен ли арест Путина, если он приедет на саммит BRICS.

Ордер на арест Путина - новости

Как сообщал УНИАН, МУС выдал ордер на арест Путина в марте этого года. Его обвиняют в причастности к депортации детей из Украины. Ордер также выдали на имя уполномоченной президента РФ по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой.

Ордер на арест от МУС требует от стран-участниц Римского статута, среди которых ЮАР, арестовать обвиняемого в случае его появления на их территории. Но это вызвало проблемы в Южно-Африканской Республике, где в августе должен пройти саммит стран BRICS, участие в котором планировал принят Владимир Путин.

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