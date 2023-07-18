Рамафоса под присягой утверждал, что "нет никаких юридических оснований для ареста и выдачи президента Путина".

Верховный суд в Йоханнесбурге приказал обнародовать конфиденциальное заявление президента ЮАР Сирила Рамафосы относительно ареста российского диктатора Владимира Путина в соответствии с ордером Международного уголовного суда в Гааге.

В заявлении, сделанном под присягой, африканский лидер отметил, что Россия дала ЮАР понять, что арест ее действующего президента будет воспринимать как объявление войны, пишет местное издание IOL.

"Было бы несовместимо с нашей Конституцией рисковать вступить в войну с Россией. Я имею конституционные обязательства защищать национальный суверенитет, мир и безопасность Республики", – заявил Рамафоса.

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Он также утверждал, что якобы "на данный момент нет никаких юридических оснований для ареста и выдачи президента Путина".

"Кабинет министров определил, что саммит БРИКС будет проведен таким образом, чтобы ЮАР придерживалась своих международных и юридических обязательств", – говорится в заявлении Рамафосы.

Рамафоса назвал "фундаментальной ошибкой" прокуроров предположение, что ЮАР должна объявить, что арестует Путина в соответствии с ордером, в случае его появления на ее территории.

"Правительство знает свои обязательства. Оно не видит необходимости объявлять об этом публично. ЮАР обязана конфиденциально рассматривать то, как она собирается обработать ордер", – сказал он.

Рамафоса также настаивал, что прокуратура признала, что обязательство арестовать и выдать Путина возникнет только "если" он приедет в ЮАР.

"Не было принято окончательного решения о том, что он действительно приедет", – сказал президент, отметив, что имел дискуссии с МУС, которые были конфиденциальными.

Саммит БРИКС и арест Путина-что нужно знать

В марте текущего года Международный уголовный суд в Гааге выдал бессрочный ордер на арест российского диктатора Владимира Путина в связи с его причастностью к депортации украинских детей. Ордер обязывает страны-участницы Римского устава, одной из которых является ЮАР, арестовать российского лидера в случае появления на их территории.

ЮАР в этом году принимает саммит БРИКС, который пройдет в офлайн-формате и утверждает, что намерен принять российского президента несмотря на ордер на его арест.

Чтобы избежать ареста и провести августовский саммит БРИКС в Йоханнесбурге с участием Путина ЮАР уже несколько месяцев ищет способ избежать выполнения решения МУС. Рассматривали "переезд"саммита в другую страну, проведение его в онлайновом формате, выдачу участникам дипломатического иммунитета.

Частью усилий по невыполнению ордера стал визит африканских лидеров в Украину.

Международный уголовный суд уверен, что в случае визита Путина ЮАР поступит правильно.

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