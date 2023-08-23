Он считает, что ждать масштабных протестов не имеет смысла.

Российский журналист и социолог Игорь Яковенко убежден, что сейчас в России не смогут состояться успешные протесты.

По его словам, общественное недовольство из-за замалчивания властями военных инцидентов должно конвертироваться в смену власти или протесты, однако оба варианты в России невозможны. "Опции смены власти в результате выборов в России нет сейчас и не было никогда. Про выборы нужно забыть", - сказал он в эфире УНИАН.

Выход на улицу и уличная борьба с режимом, по его мнению, также не будут успешны. "В условиях сегодняшней России такой опции не существует, только что произошло совершенно фантастическое укрепление Росгвардии - внутренней армии, которая существует для подавления недовольных", - сказал Яковенко.

Социолог говорит, что численность Росгвардии сейчас примерно равна численности оккупационной армии РФ в Украине, а по уровню подготовки, боеспособности и оснащению она их превосходит.

"На сегодняшний день эта внутренняя армия готова подавить хоть миллион, хоть 10 миллионов. Росгвардия уничтожит всех. Тем более, если это безоружные люди. С двумя бригадами "вагнеровцев" они не решились столкнуться, а с безоружными людьми - почему нет", - подчеркнул он.

Усиление Росгвардии после мятежа

Напомним, после пригожинского "похода на Москву" глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что они получат тяжелое вооружение и танки.

Уже 4 августа Путин подписал закон, позволяющий оснащать Росгвардию тяжелым вооружением. В британской разведке считают, что это решение было принято из-за того, что росгвардейцы плохо себя проявили во время мятежа.

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