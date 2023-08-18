Они считают, что массовые протесты в РФ маловероятны.

В российском обществе распространяется отчуждение и апатия, они хотят дистанцироваться от политических процессов в стране. К такому мнению пришли в Бюро по защите Конституции Латвии.

Хоть путинский режим и подвергся испытаниям после начала полномасштабной войны, он остается стабильным. Тем временем в обществе нарастает социальная апатия, деполитизация и взаимное недоверие.

По их мнению, военный переворот главаря частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина не оказал негативного влияния на общественное мнение о режиме Путина, а поддержка Министерства обороны возросла в несколько раз.

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В Бюро считают, что протесты в России исключать нельзя, однако они маловероятны. "Российское общество в целом воздерживается от вовлечения в конфликтные ситуации между российскими элитными группами, а скорее выступает в роли осторожных внешних наблюдателей ситуации, подстраиваясь под выигравших", - говорится в отчете.

К более широкой эскалации конфликтов в обществе может привести этническая напряженность, непопулярные решения или политически значимые события, такие как объявление всеобщей мобилизации или вопиющие нарушения во время проведения президентских выборов.

"В любом случае эти события вряд ли приведут к масштабным волнениям или нестабильности российского режима, а скорее создадут временные потрясения", - отметили они.

Настроения в России: последние новости

Согласно опросу, проведенному "Левада-центром" весной, поддержка полномасштабной войны в России только выросла за все это время. Продолжение захватнической войны поддерживают 75% опрошенных.

Кроме того, в Росси выросло количество доносов, россияне активно жалуются полиции на людей с антивоенной позицией и на "нарушителей". Сообщалось о человеке, который написал более 700 доносов на своих сограждан.

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