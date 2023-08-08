Речь идет о решении диктатора вооружить одну из "ключевых" организаций РФ военной техникой от 4 августа 2023 года. Тогда Путин подписал соответствующий закон.

В британской разведке объяснили, почему лидер РФ Владимир Путин принял решение доверить Росгвардии тяжелое вооружение. Соответствующее изменение на уровне закона диктатор утвердил 4 августа 2023 года.

Как отмечает Минобороны Британии в Twitter, Путин пришел к этому шагу из-за волнения по поводу бессилия Росгвардии, которая плохо проявила себя во время бунта основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Несмотря на то, что глава ведомства экс-охранник Путина Виктор Золотов утверждал, что его силовики проявили себя на "отлично", никаких доказательств относительно эффективных действий Росгвардии в трудное для Путина время нет, указывает британская разведка.

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"Поскольку Золотов ранее предполагал, что тяжелая техника должна включать артиллерию и ударные вертолеты, этот шаг свидетельствует о том, что Кремль удваивает ресурсы для Росгвардии как одной из ключевых организаций для обеспечения безопасности режима", - говорится в сообщении.

Росгвардия - федеральный орган исполнительной власти РФ, который занимается обеспечением госбезопасности и насчитывает до 200 000 военнослужащих. В современном виде ведомство создали в 2016 году на базе внутренних войск МВД РФ.

Путин принял решение усилить Росгвардию тяжелым вооружением

Напомним, 4 августа 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в федеральный закон "О войсках Национальной гвардии". Так, термин "оружие" там изменили на "вооружение", а "боевая техника" стала "военной техникой". Таким образом диктатор расширил перечень оружия, которое имеют право применять росгвардейцы во время службы.

Ранее Центр национального сопротивления также выяснил, что после провала с защитой режима РФ во время бунта Пригожина, Росгвардию тренируют подавлять таковы "активности" по двум сценариям. Один из них также касается Беларуси.

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