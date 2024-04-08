Директор АО "Спецстрой", участвовавшего в постройке дамбы, заявил, что ее повредили грызуны.

В России нашли весьма оригинальных виновников в прорыве дамбы в Орске, который уже привел к подтоплению десятков населенных пунктов и эвакуации тысяч человек, при том, что вода все еще продолжает прибывать.

Так, директор АО "Спецстрой", участвовавшего в постройке дамбы, Сергей Комаров, обвинил в прорыве плотины за миллиард рублей грызунов.

Он рассказал, что сначала он предполагал возможность "человеческого фактора".

"Кто-то машиной горизонтального бурения пробурил и проложил какую-то коммуникацию для сброса сточных вод в "Урал", - объяснил Комаров. Но, продолжил он, посмотрев, в каком месте случился прорыв, этот фактор он отбросил, "и остался только фактор грызуны".

"Грызуны могли эту дамбу проточить, и этой двух-трехсантиметровой дырочки хватило бы, чтобы вода пошла через дамбу", - заявил он.

При этом судя по виду ведущих, к настолько "оригинальной" версии они оказались не готовы.

Как пишет The Moskow Times, ранее следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при поведении строительных работ и о халатности. Виновным грозит до 7 лет лишения свободы. В прокуратуре заявили, что дамба в Орске была прорвана из-за плохого технического обслуживания, а подрядчика "Спецстрой-3", отвечающего за проект, проверяли на предмет растраты бюджетных средств.

В то же время российские эксперты говорят, что дамба была сделана из некачественных материалов, чувствительных к размыву водой. Также одной из причин прорыва дамбы стало наплевательское отношение к ее ремонту и обслуживанию. В Минстрое РФ уже прогнозируют, что ущерб жилью от наводнения в Оренбургской области может превысить 21 млрд рублей.

Прорыв дамбы в Орске - последствия

В российском Орске (Оренбургская область) 5 апреля прорвало дамбу, местные власти начали экстренную эвакуацию населения, также также остановили работу нефтеперерабатывающего завода ПАО "Орскнефтеоргсинтез".

По состоянию на сейчас в Оренбургской области подтопленными оказались около 3900 домов, а около 6100 человек эвакуировано в безопасную зону. При этом вода продолжает прибывать и уже подтапливает Оренбург. Жителей города призывают срочно уезжать, не дожидаясь эвакуации.

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