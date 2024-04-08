Вдобавок к этому в Орске выходит из берегов еще одна река - Елшанка.

В России из-за наводнений, вызванных аномальным весенним паводком, подтоплены более 10400 жилых домов в 39 регионах, и вода продолжает прибывать. В МЧС России заявляют, что настолько сложной ситуации с половодьем на Урале и в Поволжье, как в этом году, в истории еще не было.

Как пишут российские новостные каналы, самой сложной остается ситуация в Оренбургской области, где в Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал. На утро понедельника в регионе подтопленными оказались около 3900 домов, а около 6100 человек эвакуировано в безопасную зону.

Вдобавок к этому в Орске выходит из берегов еще одна река — Елшанка. Наводнение добралось до соседнего с Орском Новотроицка: там вода перелилась через дамбу, проводится эвакуация. Кроме того, в администрации Орска сообщили, что эвакуируют жителей близлежащего поселка Лесоторговый, не дожидаясь "критической ситуации".

Замглавы МЧС России Виктор Яцуценко заявил, что волна паводка по реке Урал сейчас смещается от Орска в сторону Оренбурга.

Сегодня начало затапливать пригород Оренбурга - подтоплено уже более полутора тысяч домов. Всего в Оренбургской области затоплены более 10 тысяч жилых домов. Мэр Оренбурга заявил, что в ближайшие 2 дня ситуация "будет только ухудшаться". Он призвал тех, кто находится в зоне подтопления, "уезжать прямо сейчас".

Из-за прорыва дамб и наводнения в Оренбургской области 6 апреля ввели режим ЧС федерального характера. По оценкам, пик паводка придется на 10 апреля. В региональном МЧС сегодня сообщили, что "нормализация обстановки с паводками" ожидается не раньше 25 апреля.

Кроме того, наводнение также затронуло соседний Казахстан, где президент Касым-Жомарт Токаев назвал его крупнейшим стихийным бедствием в стране за 80 лет.

Наводнение в РФ - что известно

В российском Орске (Оренбургская область) 5 апреля прорвало дамбу, местные власти начали экстренную эвакуацию населения. Обстановку еще не удается стабилизировать, вода прибывает.

В Орске также остановили работу нефтеперерабатывающего завода ПАО "Орскнефтеоргсинтез". Такое решение приняли в связи с подъемом воды, который возник после прорыва дамбы.

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