Отмечается, что 153 населенных пункта отрезаны паводковыми водами.

Повторный прорыв дамбы произошел в российском городе Орск Оренбургской области. В результате зона затопления значительно расширилась.

Мэр Орска Василий Козупица сообщил, что новый прорыв зафиксирован в районе улицы Борисоглебской.

"После очередного прорыва дамбы в Орске под угрозой затопления находятся поселки Строителей, Никель, Лесоторговый и Борисоглебская улица", - пишет российский пропагандистский ресурс ТАСС в своем Telegram-канале.

Видео дня

В то же время правительство региона заявило, что 153 населенных пункта Оренбургской области отрезаны паводковыми водами. Ожидается ухудшение ситуации.

Отмечается, что в Орск направили 50 спасателей. При этом из-за паводка эвакуированы более 4,4 тысячи человек, подтоплены более 6 тысяч жилых домов.

Прорыв дамбы в Орске - последние новости

5 апреля в Орске Оренбургской области РФ прорвало дамбу, местные власти начали экстренную эвакуацию населения. Из-за паводка в области вводили режим чрезвычайной ситуации, однако эвакуировали только жителей отдельных улиц.

На утро 6 апреля стало известно, что как минимум два человека погибли в результаты прорыва дамбы, а спасатели проверяли данные о третьей возможной жертве воды. Подтоплено около 2000 домов в 95 населенных пунктах.

Вас также могут заинтересовать новости: