На предприятии заявили об остановке работы в связи с подъемом воды.

В Оренбургской области России введен режим ЧС федерального характера из-за последствий прорыва дамбы. Уровень реки Урал возле Оренбурга за сутки прибавил еще 28 см. В настоящее время уровень реки вблизи города составляет 856 сантиметров. По состоянию на 9 утра 7 апреля подтоплены 1784 участка, 1347 домовладений, сообщают РосСМИ.

Одновременно в ходе наводнения в Орске 66 человек пострадали. 17 из них – дети. Ранее сообщалось о 4 погибших. Обстановку еще не удается стабилизировать, вода прибывает. Уже эвакуировано более 4 тысяч человек, в том числе 885 детей, пишут российские Telegram-каналы. Однако власти Оренбургской области опровергли информацию о 66 пострадавших во время подтопления в Орске.

В Орске также остановили работу нефтеперерабатывающего завода ПАО "Орскнефтеоргсинтез". Такое решение приняли в связи с подъемом воды, который возник после прорыва дамбы. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"В связи с аномальным паводком, во избежание экологических рисков и с целью соблюдения техники безопасности, связанной, прежде всего, с безопасностью труда на производстве, работа Орского нефтеперерабатывающего завода временно приостановлена", – говорится в заявлении.

Стоит отметить, что "Орскнефтеоргсинтез" – крупнейший актив компании "ФортеИнвест", годовая мощность завода составляет 6 млн тонн нефтепродуктов.

Прорыв дамбы в Орске

В российском Орске 5 апреля (Оренбургская область) прорвало дамбу, местные власти начали экстренную эвакуацию населения. Российские СМИ сообщают, что вода продолжает стремительно прибывать. В то же время глава региона Денис Паслер заявил, что нынешний паводок - самый многоводный за всю историю наблюдений в Оренбургской области.

В то же время РФ нефтеперерабатывающие мощности и из-за атак украинских дронов. Удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, нанесенные украинскими беспилотниками, могли вывести из строя более 15% их мощностей. Такую оценку озвучил журналистам представитель НАТО.

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