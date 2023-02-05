Из-за беглецов в Москве и Подмосковье усиливают посты ДПС.

Шестеро русских мобилизованных сбежали из воинского эшелона в Воронежской области. Из-за сбежавших усиливают посты ДПС в Москве и Подмосковье.

Как сообщает российский Телеграм-канал "База", "мобики" вышли из поезда в Воронеже без разрешения командования. Где они сейчас - неизвестно.

Ориентировку на беглецов отправили в областные отделения полиции. Среди беглецов:

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Дмитрий К., 26 лет;

Алексей Т., 31 год;

Юрий м., 31 год;

Михаил С., 33 года;

Михаил Ш., 22 года;

Андрей Н. , 35 лет.

Известно, что часть "мобиков" могли выехать в сторону Москвы на белом такси "Фольксваген Поло".

"Пушечное мясо" отказывается воевать: главные новости

Все чаще "мобики" понимают, что их функция в Украине - становиться "пушечным мясом". Недавно "мобики" из Новосибирской области РФ попросили вернуть их домой из-за тяжелой ситуации в зоне боевых действий. Мобилизованные заявили, что после приезда на фронт они месяцами сидят в окопах и просто ждут "прилеты".

Сегодня же Генштаб РФ сообщил, что российские "мобики" отказываются участвовать в боевых действиях. После бунтов часть из них возвращают на территорию РФ.

Впоследствии СМИ сообщили, что большое количество мобилизованных отступило со своих позиций на фронте по приказу командира. Теперь их хотят обвинить в дезертирстве. Оккупанты написали письмо Путину.

Некоторые "мобики" не выдерживают суровых реалий войны, поэтому бегут домой с оружием. Недавно из-под Сватово в РФ сбежали 8 дезертиров с пулеметами.

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