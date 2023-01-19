По их словам, в военкомате им обещали службу в теробороне.

Российские мобилизованные заявили, что отступили со своих позиций на фронте про приказу командира, а теперь их хотят обвинить в дезертирстве.

Обращение опубликовало издание "ПроГород". В нем российские оккупанты из Ярославской области рассказывают, что командир роты отдал им приказ об отступлении с позиций из-за обстрела. "В свою очередь командование нас не прикрывало и не давало нам никакой поддержки. У нас были только автоматы, а все остальное вооружение было повреждено", - говорит один из них.

По словам захватчиков, теперь их хотят обвинить в дезертирстве, поскольку командир роты говорит, что не отдавал такой приказ.

Видео дня

"Командованию на нас наплевать. Нам с самого начала сказали, что мы будем в теробороне. Начиная от самого военкомата, где мы призывались в Ярославской области. Но нас обманывали. По прибытии мы ходили на штурмы и сидели на самых передних краях фронта. Никакой 3-4 линии, о которой говорил президент, не было", - заявили солдаты.

Сообщается, что Ярославская военная прокуратура начала проверку этого инцидента.

Мобилизация в России

Напомним, что 21 сентября 2022 года российский президент Путин объявил о частичной мобилизации военнослужащих, находящихся в запасе.

В конце года в Минобороны Украины предупредили россиян, что Кремль может уже в январе закрыть границы и начать новую волну мобилизации.

По данным The Times, власти РФ хотят отправить на войну в Украину до 500 тысяч человек.

Бывший чиновник Кремля рассказал журналистам WSJ, что внутренний опрос российский властей говорит о том, что граждане РФ стерпят еще один раунд мобилизации.

Вас также могут заинтересовать новости: