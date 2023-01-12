Оккупанты просят родных искать помощи везде, чтобы их вернули в РФ.

"Мобики" из Новосибирской области РФ попросили вернуть их домой из-за тяжелой ситуации в зоне боевых действий.

В видеообращении, опубликованном в Телеграм-канале "Осторожно, Новости", "мобики" заявили, что по приезду на фронт они месяцами сидят в окопах и просто ждут "прилетов".

Оккупанты говорят, что в первый же день прибытия артиллерия ВСУ "минуснула" четырех "мобиков". А вскоре их собираются отправить на передовую линию фронта.

Видео дня

"Прямо на передовую. Выезжают оттуда двумя методами - либо груз-200, либо груз-300. Все", - скулят оккупанты.

"Мобики" говорят, что ничего поделать не могут, ведь командование даже лишает их возможности звонить домой, заглушая связь. Видео каналу передали жены героев видео.

"Куда хотите пишите. Здесь из Новосибирской области пацаны стоят, все согласны с этим. Мы просто просим помощи", - заявил один из "мобиков" на видео.

Мобилизация в РФ

Осенью прошлого года российский президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию военных, находящихся в запасе, для участия в войне против Украины. По заверению российских властей, мобилизовать и отправить умирать на нашу землю планировалось до 300 тысяч россиян. После объявления мобилизации из России сбежали до 1 млн человек.

По мере ликвидации оккупантов российской армии понадобилось "свежее мясо". Поэтому, по данным украинской разведки, российские власти могут объявить новую мобилизацию 15 января. Ожидается, что мобилизовать могут до 500 тысяч россиян. На этот раз отлавливать и отправлять умирать на войне против Украины будут также жителей Москвы и Санкт-Петербурга. По данным Генштаба ВСУ, руководство России уже принимает меры для предотвращение массового побега мужчин за границу.

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