Они добрались попутками почти до Москвы и сдались полиции.

Российский оккупант поговорил с сестрой о новой волне мобилизации и напрасные надежды на ротацию.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, сестра оккупанта рассказала ему, что ходит слух, будто бы в феврале начнется новая волна мобилизации. Впрочем, оккупант отмечает, что "мобики" уже через неделю так называемой службы требуют ротацию.

"Тут пригнали новых, кстати, одну посадку ... они тут всего неделю и такие: "А когда ротация?", - рассказывает оккупант сестре.

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В ответ на это россиянка рассказывает брату-оккупанту, что со Сватовского направления, на котором он сейчас находится, сбежали недавно 8 вооруженных дезертиров. Они с пулеметами на попутках доехали в Московскую область и сдались полиции.

Кремль ищет "пушечное мясо": что известно о мобилизации в РФ

В конце сентября РФ объявила частичную мобилизацию с целью призвать 300 человек. На фоне мобилизации, по данным росСМИ, из РФ выехали от 600 тыс. до 1 млн мужчин. За месяц министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался об итогах мобилизации, однако мобилизационные мероприятия в стране после этого не прекратили.

Вскоре мобилизованных начали отправлять на фронт. Они не получали должной подготовки и получали скудное довольствие.

Украинская разведка сообщала, что уже 15 января страна-агрессор, которая несет значительные потери в войне против Украины, может начать новую волну мобилизации.

Генштаб сообщил, что Кремль уже принимает меры для предотвращения массовому побегу мужчин из страны на фоне мобилизации. Кроме того, с конца декабря многодетные родители в РФ не имеют права на получение отсрочки от мобилизации.

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